Khách sạn Courtyard by Marriott Danang Han River đạt chứng chỉ xanh EDGE

(VTC News) -

Được thiết kế theo định hướng bền vững, Courtyard by Marriott Danang Han River đã ghi dấu ấn khi trở thành một trong những khách sạn đầu tiên tại Đà Nẵng đạt chứng chỉ công trình xanh EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies) do Tổ chức Tài chính Quốc tế IFC (thành viên Nhóm Ngân hàng Thế giới – World Bank Group) trao tặng.

Từ công trình bền vững

EDGE là chứng chỉ công trình xanh được công nhận tại hơn 170 quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Để đạt chứng chỉ công trình xanh EDGE, các dự án phải đảm bảo ít nhất 20% mức giảm tiêu thụ năng lượng, nước và năng lượng tự thân của vật liệu.

Theo đó, khách sạn Courtyard by Marriott Danang Han River đạt 33.79% năng lượng, 32.67% nước, 24% carbon hàm chứa trong vật liệu .

Chứng nhận EDGE quốc tế - minh chứng tiêu chuẩn “xanh” của Courtyard by Marriott Danang Han River.

Đối với hiệu quả sử dụng năng lượng, khách sạn đã sử dụng tối đa các bề mặt kính, mang đến những căn phòng ngập nắng. Việc sử dụng bề mặt kính hộp low-E giúp tận dụng ánh sáng tự nhiên, hạn chế hấp thụ nhiệt và giảm tải cho hệ thống làm mát.

Ngoài ra, công trình còn sử dụng hàng loạt những giải pháp hiện đại giúp tiết kiệm năng lượng như hệ thống điều hòa không khí giúp giảm đáng kể lượng điện tiêu thụ, hệ thống làm nóng nước sinh hoạt, hệ thống điều khiển thông gió bằng cảm biến CO được tích hợp tại khu vực đỗ xe nhằm tối ưu hóa mức tiêu thụ điện năng…

Ở hạng mục tiết kiệm nước, khách sạn sử dụng các thiết bị vệ sinh tiết kiệm nước đã được kiểm nghiệm thực tế bởi tổ chức SGS – tổ chức kiểm định hàng đầu thế giới, với lưu lượng sử dụng trung bình thấp hơn đáng kể so với mức thông thường. Đây là yếu tố góp phần quan trọng vào việc bảo tồn nguồn tài nguyên nước – một trong những tiêu chí then chốt trong hệ thống đánh giá của EDGE.

Bên cạnh đó, dự án còn giảm phát thải carbon hàm chứa trong vật liệu thông qua việc lựa chọn các loại sàn, mái, tường và kính có đặc tính thân thiện với môi trường, đồng thời kiểm soát chặt chẽ hàm lượng cốt thép trong kết cấu để tối ưu hóa khối lượng vật liệu sử dụng.

Khách sạn nằm trong tòa M Landmark – biểu tượng mới của Đà Nẵng tại 58 Bạch Đằng.

Khách sạn Courtyard by Marriott Danang Han River nằm trong tòa nhà M Landmark – công trình được thiết kế bởi DP Architects - đơn vị kiến trúc hàng đầu Singapore, từng ghi dấu ấn trên toàn cầu với những công trình biểu tượng; Công ty SDesign dưới sự dẫn dắt của kiến trúc sư người Tây Ban Nha Salvador Perez Arroyo. Theo đó, các giải pháp tiết kiệm năng lượng được triển khai đồng bộ ngay từ giai đoạn thiết kế.

Trong cùng tòa nhà là 224 căn hộ hàng hiệu M Landmark Residences Đà Nẵng phiên bản giới hạn sở hữu lâu dài từ tầng 30 đến tầng 43, nơi kiến tạo chuẩn sống đẳng cấp giữa lòng thành phố đáng sống nhất Việt Nam.

Đến trải nghiệm nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế giữa lòng Đà Nẵng

Không chỉ là một trong những khách sạn tiên phong tại Đà Nẵng đạt tiêu chuẩn công trình xanh quốc tế, Courtyard by Marriott Danang Han River còn là điểm đến lưu trú lý tưởng cho du khách trong và ngoài nước.

Khách sạn sở hữu 300 phòng nghỉ hiện đại với tầm nhìn toàn cảnh sông Hàn và thành phố Đà Nẵng, mang đến không gian lưu trú tiêu chuẩn chuẩn quốc tế cho nhu cầu nghỉ dưỡng và công tác.

Hệ thống phòng khách sạn được thiết kế hiện đại, tràn ngập ánh sáng tự nhiên.

Không gian ẩm thực đa dạng và đẳng cấp với The Landmark – nhà hàng phong cách quốc tế, nơi tinh hoa ẩm thực Việt Nam và thế giới hòa quyện trong từng món ăn chế biến từ nguyên liệu địa phương tuyển chọn. Không gian sang trọng, tầm nhìn rộng mở và phong cách phục vụ chuẩn mực khiến nơi đây trở thành điểm hẹn lý tưởng cho cả những bữa ăn thường nhật lẫn tiệc trang trọng.

Không gian hiện đại và tinh tế cho những buổi gặp gỡ.

Lobby Lounge là nơi hoàn hảo cho những buổi gặp gỡ, trao đổi công việc hay đơn giản là thư giãn tinh tế. Trong khi đó, The Chill Bean – Espresso Bar mang phong cách châu Âu – đem đến không gian yên tĩnh, hương cà phê đậm đà và những chiếc bánh ngọt tinh tế, tạo nên khoảnh khắc nhẹ nhàng giữa nhịp sống sôi động của thành phố.

Phòng tập view toàn cảnh cầu Rồng.

Tại tầng 29, phòng tập hiện đại với đầy đủ thiết bị tập luyện cùng tầm nhìn view cầu Rồng mang đến trải nghiệm chăm sóc sức khỏe toàn diện, nơi du khách vừa được vận động, vừa tận hưởng cảm giác thư giãn và đầy cảm hứng.

Tầng thượng của khách sạn là lựa chọn hoàn hảo cho tiệc ngoài trời và trải nghiệm ẩm thực độc đáo.

Tầng thượng của khách sạn là điểm nhấn độc đáo với hồ bơi ngoài trời cao nhất trung tâm thành phố, nơi du khách có thể đắm mình trong không gian khoáng đạt và chiêm ngưỡng toàn cảnh Đà Nẵng từ trên cao. Đây cũng là lựa chọn lý tưởng để tổ chức các buổi tiệc ngoài trời, mang đến trải nghiệm ẩm thực mới lạ giữa tầng mây, đặc biệt cuốn hút vào những mùa lễ hội.

Bên cạnh hệ tiện ích lưu trú và ẩm thực, Courtyard by Marriott Danang Han River còn sở hữu 10 phòng tổ chức sự kiện với tổng diện tích gần 1.338m² – nổi bật là Grand Ballroom sang trọng, lý tưởng cho các hội nghị, tiệc chiêu đãi hay lễ cưới đẳng cấp. Không gian linh hoạt, hệ thống âm thanh – ánh sáng hiện đại cùng đội ngũ tổ chức sự kiện chuyên nghiệp giúp khách sạn trở thành lựa chọn hàng đầu cho các hoạt động MICE tại Đà Nẵng.

Với chứng chỉ công trình xanh EDGE cùng hệ thống phòng, tiện ích và dịch vụ chuẩn quốc tế, Courtyard by Marriott Danang Han River không chỉ khẳng định vị thế tiên phong trong phát triển bền vững, mà còn mang đến cho du khách những trải nghiệm lưu trú đẳng cấp giữa lòng thành phố đáng sống nhất Việt Nam.