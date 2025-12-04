Khách rút tiền vật lộn với tên cướp 20 phút trước ngân hàng, bảo vệ bị tố mặc kệ

(VTC News) -

Sau khi rút khoản tiền mặt lớn, một người đàn ông bị cướp bên ngoài chi nhánh Bạch Sa của Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc tại huyện Trung Mộc (thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc). Thông tin liên quan đến vụ cướp gây ra sự phẫn nộ trên mạng xã hội. Nạn nhân tin rằng ngân hàng đã không thực hiện trách nhiệm của mình và đã đệ đơn kiện hình sự kèm theo đơn kiện dân sự, yêu cầu bồi thường thiệt hại 380 nghìn nhân dân tệ (hơn 1,4 tỷ đồng).

Theo The Paper và Ziniu News, ông Ni đăng bài trên mạng xã hội cho biết, vào tháng 7 năm 2024, sau khi rút 1,7 triệu nhân dân tệ (khoảng 6,3 tỷ đồng) tiền mặt tại chi nhánh ngân hàng nói trên theo lịch đặt trước, ông bị một tên cướp tấn công ngay tại lối vào ngân hàng.

Ông Ni đã vật lộn dữ dội với kẻ tấn công trong gần 20 phút, trong khi nhân viên an ninh và nhân viên ngân hàng không có động thái gì. Cuối cùng, ông bị thương nặng ở mặt và mất thị lực một bên mắt. Ông Ni tin rằng ngân hàng phải chịu một phần trách nhiệm về sự an toàn cá nhân và tài chính của ông.

Sau khi rút 1,7 triệu nhân dân tệ, ông Ni bị tên cướp tấn công gây thương tích nặng gay tại lối vào ngân hàng. (Ảnh: Sohu)

Tên cướp bị cảnh sát bắt giữ và kết án tử hình với thời gian hoãn thi hành án là hai năm. Tại phiên tòa, thủ phạm thừa nhận hành vi phạm tội có chủ đích sau khi đã rình rập ngân hàng trong nhiều ngày. Ông Ni đã đệ đơn kiện hình sự kèm theo đơn kiện dân sự, yêu cầu bồi thường thiệt hại 380 nghìn nhân dân tệ. Cuối cùng, tòa án ra phán quyết ông được hưởng 73 nghìn nhân dân tệ (hơn 270 triệu đồng). Ông Ni vẫn đang đàm phán với các bên liên quan về việc xác định trách nhiệm.

Trả lời phỏng vấn truyền thông vào ngày 2/12, đại diện chi nhánh Trung Mộc của Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc cho biết vụ việc xảy ra lúc 11h46 ngày 2/7/2024. Ông Ni bị một kẻ tấn công tấn công cách chi nhánh khoảng 25 mét về phía Tây. Do bị cản trở bởi các phương tiện giao thông, nhân viên bảo vệ và nhân viên không thể phát hiện ra vụ tấn công ngay lập tức.

Lúc 11h54, ngân hàng gọi cảnh sát và thông báo cho các dịch vụ khẩn cấp. Cảnh sát và xe cứu thương đã đến hiện trường trong vòng ba phút. Ngân hàng cho biết họ đã hợp tác toàn diện với cuộc điều tra kể từ khi vụ việc xảy ra, đại diện ngân hàng đã đến thăm nạn nhân tại bệnh viện nhiều lần để chia buồn và hỗ trợ.

Chi nhánh nhấn mạnh, họ tôn trọng và ủng hộ những nỗ lực của khách hàng trong việc bảo vệ quyền lợi của mình thông qua các kênh pháp lý và đã bắt đầu tăng cường các cơ chế an ninh, quy trình ứng phó khẩn cấp để nâng cao an toàn cá nhân và tài sản của khách hàng.

Liên quan đến khiếu nại của ông Ni rằng ngân hàng phải chịu trách nhiệm về sự sơ suất an ninh, luật sư Fu Jian của Công ty Luật Henan Zejin chỉ ra rằng theo Điều 1198 Bộ luật Dân sự Trung Quốc, ngân hàng là cơ sở kinh doanh công cộng và có nghĩa vụ nhất định trong việc đảm bảo an toàn cho khách hàng ra vào. Nếu ngân hàng không cung cấp biện pháp bảo vệ hợp lý cho các giao dịch rủi ro cao, điều này có thể cấu thành trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

Hiện tại, cơ quan quản lý ngân hàng và bảo hiểm địa phương đã vào cuộc để phối hợp xử lý, nhưng trách nhiệm cuối cùng vẫn cần được làm rõ.