Khách hàng trẻ ‘Hilux 2026 là lựa chọn thú vị bậc nhất phân khúc bán tải’

(VTC News) -

Hơn 1 tháng ra mắt thị trường, Toyota Hilux thế hệ thứ 9 đã làm dậy sóng phân khúc bán tải, mang về doanh số 871 xe, mặc dù tháng 2 nằm trong giai đoạn thấp điểm nhất năm khi trùng vào đúng dịp nghỉ Tết Nguyên đán.

Thành công của Hilux không chỉ thể hiện qua những con số mà còn là cách mẫu xe này chinh phục khách hàng trẻ - tệp khách mà trước đó mẫu xe này chưa để lại dấu ấn đặc biệt.

Việt Hoàng trải nghiệm offroad với Hilux Trailhunter. (Ảnh: NVCC)

Việt Hoàng - chàng trai gen Z đang làm việc trong lĩnh vực truyền thông - có cơ hội tiếp xúc và cầm lái nhiều mẫu xe, trong đó có hầu hết các xe bán tải phổ biến đang phân phối tại thị trường Việt Nam.

“Tôi may mắn được dạy về xe và biết lái xe từ sớm khi có bố làm thầy giáo dạy lái xe với hơn 20 năm kinh nghiệm. Sau chuyến trải nghiệm Hilux Trailhunter trên cung đường Hà Nội - Hòa Bình, với những khúc offroad đầy sỏi đá, băng qua những đoạn nước chảy xiết, tôi đánh giá Hilux là mẫu bán tải phổ thông cho trải nghiệm thú vị nhất hiện nay”, Việt Hoàng cho biết.

Với nhiều năm kinh nghiệm lái xe offroad, Việt Hoàng xác định điều kiện mặt địa hình để điều chỉnh gài cầu phù hợp, chế độ gài cầu chậm 4L khi đi trên bề mặt trơn và nhiều đá hộc, gài cầu nhanh 4H khi di chuyển trên đường đất với nhiều khúc cua và chế độ 2H khi di chuyển trong phố.

Hilux 2026 được đánh giá cao về sự êm ái khi di chuyển trên đa dạng địa hình. (Ảnh: NVCC)

Sở hữu khối động cơ 2.8L tăng áp, dẫn động 2 cầu bán thời gian, Hilux mang đến khả năng vận hành vượt trội trên đa dạng điều kiện vận hành. Việt Hoàng đánh giá cao khả năng tăng tốc dứt khoát giúp vượt xe dễ dàng trên đường đại lộ, quốc lộ với nhiều phương tiện di chuyển đòi hỏi phản ứng kịp thời và chính xác. Vô lăng trợ lực điện là cải tiến đáng khen, mang lại cảm giác lái nhẹ nhàng như đang điều khiển một chiếc xe SUV.

Hộp số tự động 6 cấp tạo ra hiệu suất phù hợp với điều kiện di chuyển được cho phép tại Việt Nam và là giải pháp “lành”, đảm bảo các tiêu chí bền bỉ và tiết kiệm. “Tôi còn ấn tượng bởi sự êm ái và khả năng cách âm tốt của Hilux Trailhunter, khắc phục được hạn chế của thế hệ cũ để không chỉ phục vụ công việc mà còn có thể dạo phố, đi cà phê, thư giãn sau giờ làm”, Hoàng chia sẻ.

Theo Việt Hoàng, điểm ấn tượng nhất trên Hilux thế hệ mới để chinh phục khách hàng Việt là sự đổi mới rất “wow” về mặt thiết kế nội ngoại thất và ấn tượng nhất là nội thất.

Việt Hoàng cho biết: “Toyota đã mang thiết kế nội thất toàn cầu cho một dòng xe phân phối tại Việt Nam, sang trọng, hiện đại và rất bắt mắt. Với tôi, nội thất Hilux mới ưa nhìn nhất phân khúc và tạo ra cảm giác thích thú mỗi khi cầm lái. Logo là dòng chữ Toyota, đơn giản nhưng sang, đẹp và mang đến cảm giác rất thú vị”.

Theo Hoàng, tên thương hiệu phía sau thùng xe là điểm nhấn “ăn tiền” trong thiết kế của mẫu xe này, tạo sự mạnh mẽ và thu hút thị giác.

Thiết kế mới của Hilux “được lòng” đông đảo khách hàng. (Ảnh: TMV)

Bên cạnh đó, Hilux cũng nâng tầm trải nghiệm mang tính “hưởng thụ” cho chủ sở hữu khi bổ sung hàng loạt tiện ích tiên tiến, gồm phanh tay điện tử, hệ thống điều hòa hai vùng độc lập, kết nối điện thoại thông minh, sạc không dây, hệ thống lọc không khí cho đến những chi tiết nhỏ như các hộc để đồ được bố trí khoa học và tối ưu diện tích sử dụng trên xe.

Xét về tổng thể, chàng trai gen Z dự đoán Hilux sẽ “được lòng” nhiều khách hàng trẻ, những người yêu thiết kế đẹp, công nghệ và sức mạnh vận hành vượt trội. Xét về bài toán kinh tế, Hilux là lựa chọn hợp lý hơn cả khi vẫn giữ được giá trị bền bỉ đúng chất xe Nhật, tiết kiệm nhiên liệu, giá bán giảm đến gần 100 triệu đồng so với thế hệ trước đó và thấp hơn các mẫu xe top đầu phân khúc hiện nay.

3 phiên bản Standard, Pro và Trailhunter với giá bán lần lượt là 632 triệu đồng, 706 triệu đồng và 903 triệu đồng (bao gồm thuế VAT). Hilux được dự đoán sẽ trở thành một trong những trụ cột doanh số của Toyota trong năm 2026.