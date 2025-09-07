Khách hàng được EVNNPC giải quyết kịp thời phản ánh hóa đơn tháng 8/2025

(VTC News) -

Thời gian qua, tại một số tỉnh thuộc phạm vi quản lý của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) xuất hiện những phản ánh trên mạng xã hội liên quan đến hóa đơn tiền điện, thu hút sự quan tâm của dư luận. Trước tình hình đó, EVNNPC đã chỉ đạo các đơn vị thành viên khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương, công an và các cơ quan chức năng để kiểm tra, xác minh và thông tin kịp thời, minh bạch đến người dân.

Công nhân EVNNPC trực tiếp kiểm tra công tơ tại hiện trường.

Tại Thanh Hóa, khách hàng Cao Thị Hồng (xã Quảng Chính) đăng tải nội dung tố cáo “anh chốt điện” sai phạm, sau đó nhiều trang mạng xã hội xuyên tạc, quy chụp, gây ảnh hưởng đến hình ảnh ngành Điện.

Công ty Điện lực Thanh Hóa cùng chính quyền và Công an địa phương đã kiểm tra, làm rõ: khách hàng thực tế mua điện từ Công ty Cổ phần Quản lý kinh doanh Điện Thanh Hóa (một Đơn vị tư nhân có giấy phép kinh doanh mua bán điện trực tiếp cho người dân, cạnh tranh trực tiếp với ngành điện), không phải là Đơn vị của ngành Điện. Khách hàng đã thừa nhận đăng thông tin thiếu kiểm chứng, gây hiểu lầm và đã chủ động đính chính, cam kết không tái phạm.

Hiện nay, ngành Điện Thanh Hóa chỉ bán lẻ trực tiếp cho 71,1% khách hàng, còn lại do 82 đơn vị khác kinh doanh, gồm 59 đơn vị tư nhân tại nông thôn (313.826 khách hàng) và 23 doanh nghiệp tại khu dân cư, chợ, KCN (3.838 khách hàng).

Trước những phản ánh về hóa đơn điện tăng cao trong tháng 8/2025, ông Lê Tiến Dũng – Phó Giám đốc Sở Công Thương Thanh Hóa - cho biết, Sở đã đề nghị Công ty Điện lực Thanh Hóa và các đơn vị bán điện rà soát việc chốt chỉ số, lập hóa đơn, xử lý kịp thời sai sót, đồng thời tiếp nhận, giải đáp thắc mắc của khách hàng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong đo đếm, nâng cao chất lượng dịch vụ và tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

Công an xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa mời và làm việc với công dân C.T.H về việc đưa thông tin sai lệch lên mạng xã hội.

Tại Nghệ An, một khách hàng ở Hưng Nguyên phản ánh tiền điện “tăng 10 lần”. Qua kiểm tra công tơ và làm việc cùng chính quyền cho thấy, đây là nhà hàng sử dụng nhiều điều hòa, lại có hiện tượng chạm chập dây sau công tơ. Hóa đơn thực tế chỉ tăng khoảng 40%. Khách hàng đã thừa nhận đăng sai sự thật nhằm câu like, sau đó xin lỗi và đính chính công khai trên mạng xã hội.

Khách hàng “Vân Pig” đã đăng tin đính chính trên facebook cá nhân.

Tại Quảng Ninh, khách hàng Đào Bích Lan (Đông Triều) phản ánh trên Facebook về hóa đơn tiền điện 3 tháng liền giống nhau.

Đội Quản lý Điện lực khu vực Đông Triều (PC Quảng Ninh) đã kiểm tra công tơ, đối chiếu dữ liệu đo xa EVNHES chi tiết từng ngày và xác định công tơ hoạt động bình thường, chỉ số chính xác; việc sản lượng 3 tháng đều 670 kWh chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên. Khách hàng đã hiểu, ký biên bản làm việc và tự nguyện gỡ bài đăng trên mạng xã hội.

Biên bản làm việc giữa khách hàng và Đội quản lý Điện lực khu vực Đông Triều (PC Quảng Ninh).

Tại Hà Tĩnh, một số khách hàng nghi ngờ công tơ không chính xác do hóa đơn tăng cao trong tháng 8. Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã phối hợp với Sở Công Thương, Sở Khoa học & Công nghệ, Sở Nông nghiệp & Môi trường, Công an tỉnh và Báo Hà Tĩnh để kiểm tra.

Kết quả cho thấy công tơ đo đếm chính xác, sai số trong giới hạn cho phép, sản lượng tăng chủ yếu do thời tiết nắng nóng và nhu cầu sử dụng cao.

Ông Trương Khánh Tùng – Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hà Tĩnh - cho biết: “Ngày 4/9, chúng tôi tiếp nhận 4 công tơ do Điện lực Hà Tĩnh tháo gửi để kiểm định. Kết quả cho thấy 4 công tơ này đều đạt yêu cầu kỹ thuật, không phát hiện sai số, qua đó khẳng định các thiết bị được kiểm định hoạt động chính xác và có độ tin cậy cao.”

Kết quả giám định công tơ một số khách hàng có hóa đơn tăng.

Tại Phú Thọ, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh hai hóa đơn tiền điện giống hệt nhau của hai hộ dân tại xã Hùng Việt, tỉnh Phú Thọ. Đội Quản lý Điện lực khu vực Cẩm Khê đã phối hợp với UBND và Công an xã, Báo Phú Thọ tổ chức kiểm tra, kết quả cho thấy chỉ số và số seri công tơ hoàn toàn khác nhau, việc trùng sản lượng chỉ là ngẫu nhiên.

Ông Nguyễn Đình Mạnh – một trong hai khách hàng cho biết ông chỉ nói vui chuyện hai hóa đơn của hai gia đình khác nhau giống nhau, thực tế không hề khiếu nại vì hiểu mùa nắng nóng sử dụng nhiều thiết bị, trẻ nhỏ thường xuyên mở tủ lạnh bảo quản hoa quả cũng làm điện năng tăng; nếu nghi ngờ ông đã không đi nộp tiền. Ông Hoàng Thanh Bình - Đội trưởng Đội Quản lý Điện lực khu vực Cẩm Khê (PC Phú Thọ) cho biết: “Đây chỉ là sự trùng hợp do hai hộ có lượng điện sử dụng trong tháng tương tự.

Chúng tôi đã giải thích cụ thể cho khách hàng và cả hai hộ đều đồng thuận, không có ý kiến thắc mắc.” Đại diện Công an xã Hùng Việt, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Trưởng Công an xã Hùng Việt (Phú Thọ) cho biết: “Qua nắm bắt thông tin trên mạng xã hội, chúng tôi đã kịp thời phối hợp với ngành Điện để làm rõ sự việc, cung cấp thông tin chính xác đến người dân.

Đây là trách nhiệm của lực lượng công an xã trong việc gần dân, sát dân, phối hợp cùng các cơ quan chức năng nhằm kịp thời định hướng dư luận, tránh gây hoang mang hoặc tạo điều kiện cho các luận điệu xuyên tạc.”

Lực lượng Công an xã Hùng Việt phối hợp với Đội QLĐLKV Cẩm Khê (PC Phú Thọ) cung cấp thông tin chính xác cho khách hàng.

Tại Hưng Yên, khách hàng Trần Thị Thu (Ân Thi) phản ánh hóa đơn điện tăng cao do dây sau công tơ rò rỉ. Sau khi được giải thích rõ, khách hàng đồng thuận, gỡ bài đăng. Tuy nhiên, chồng khách hàng vẫn livestream thông tin sai sự thật, khiến một số trang mạng xã hội và kênh TikTok xuyên tạc, cắt ghép để câu view.

Ngay sau đó, Điện lực đã phối hợp với Công an xã Ân Thi làm việc trực tiếp với khách hàng. Anh Hồ Văn Trường – chủ tài khoản Facebook “Hồ Trường” – thừa nhận sai sót và khuyến cáo người dân không nên đăng tải thông tin chưa kiểm chứng để tránh bị các tổ chức phản động, các hội nhóm chống phá Đảng, nhà nước kích động, xuyên tạc và lợi dụng.

Trang Tiktok đăng bài với thông tin sai lệch.

Đội Quản lý Điện lực khu vực Ân Thi (PC Hưng Yên) phối hợp cùng khách hàng Hồ Văn Trường làm việc với Công an xã Ân Thi.

Phó Tổng Giám đốc EVNNPC Phan Tử Lượng cho biết: Tại 17 tỉnh, thành phố miền Bắc, ngành Điện bán lẻ 91,6% với hơn 11 triệu khách hàng, còn lại do 507 doanh nghiệp, tổ chức tư nhân bán cho hơn 1,06 triệu khách hàng.

EVNNPC đã lắp 100% công tơ điện tử đo xa, triển khai chuyển đổi số, vận hành Trung tâm CSKH 24/7 và phối hợp C06 Bộ Công an để chuẩn hóa dữ liệu, cung cấp dịch vụ qua Cổng DVCQG. Đơn vị sẵn sàng tiếp nhận, nâng cấp lưới điện tư nhân để nâng cao chất lượng.

Ông Phan Tử Lượng khẳng định, sai sót chốt chỉ số chủ yếu xảy ra ở đơn vị tư nhân, đồng thời khuyến nghị khách hàng liên hệ Tổng đài 1900 6769 hoặc Điện lực địa phương để được giải đáp thay vì chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng.

Công nhân EVNNPC làm việc dưới điều kiện thời tiết nắng nóng ngày 4/8/2025.

EVNNPC khuyến nghị người dân thường xuyên kiểm tra hệ thống điện trong gia đình để phát hiện, xử lý kịp thời sự cố rò rỉ, chập điện, đồng thời khuyến khích nghiên cứu đầu tư điện mặt trời áp mái theo mô hình tự sản xuất – tự tiêu thụ nhằm giảm chi phí hóa đơn và bảo vệ môi trường.

Ngành Điện cam kết luôn lắng nghe, tiếp thu và xử lý kịp thời mọi phản ánh chính đáng, coi sự đồng hành của khách hàng là nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm quyền lợi và minh bạch trong sử dụng điện.