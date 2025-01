Khách chen kín tiệm vàng ở TP.HCM ngày 27 Tết, nhiều loại 'cháy' hàng

(VTC News) -

Chiều 27 Tết (ngày 26/1), tại các cửa hàng vàng tại khu vực chợ Bà Chiểu (Bình Thạnh), chợ Phước Bình (TP Thủ Đức) khách chen nhau đông nghẹt để mua nhẫn, nữ trang.

Chị Tùng ở phường Phước Long A cho biết chị mua 1 chỉ vàng tặng mẹ theo truyền thống gia đình, nhưng cửa hàng K.T thông báo hết nhẫn và hẹn sáng mai 29 lấy sớm. Chị đến cửa hàng T.B cũng chỉ mua được vàng nữ trang.

Cũng như chị Tùng, nhiều khách mua vàng nhẫn 99,99 không được đành chuyển sang mua nữ trang hoặc ra về.

Vàng miếng loại 0,5 chỉ và 1, 2 chỉ không có để bán, vàng nhẫn cũng hạn chế.

Chị Thanh Tú (quê Ninh Thuận) cho biết, chị nghỉ Tết hôm qua (26 Tết) nhưng hôm nay mới nhận thưởng nên tranh thủ mua 2 chỉ vàng để tích trữ. Giá nhẫn tiệm vàng bán ra 8,83 triệu đồng/chỉ. Chị Tú cho biết thói quen của gia đình chị năm nào cũng dành dụm tiền lương, thưởng cuối năm mua 1-2 chỉ vàng để dành.

"Nếu không mua vàng cất, tôi sẽ tiêu hết tiền trong những ngày Tết nên có tiền thưởng là tới tiệm vàng mua ngay. Tết mình chi tiêu tiết kiệm lại", chị Tú nói.

Tại tiệm vàng Mi Hồng (quận Bình Thạnh), nhiều khách mua vàng miếng SJC loại 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ đành ra về vì loại này không còn. Nhân viên ở tiệm cho biết vàng miếng SJC loại từ 0,5- 5 chỉ đang tạm "đứt hàng". Tủ vàng chỉ còn nhẫn tròn trơn và vàng miếng SJC loại 1 lượng.

Anh Phúc Minh (huyện Bình Chánh, TP.HCM) đến tiệm vàng với ý định mua 2 miếng loại 1 chỉ lì xì ba mẹ đêm giao thừa nhưng 2 hôm nay đều không mua được nên phải chuyển sang mua nhẫn.

Tại Mi Hồng, giá vàng nhẫn bán ra 8,82 triệu đồng/chỉ, mua vào 8,71 triệu đồng/chỉ còn vàng miếng SJC bán ra cũng ngang giá vàng nhẫn, mua vào nhích hơn 10.000 đồng/chỉ.

Một số nhân viên văn phòng cho biết họ khó mua vàng miếng loại 1,2 chỉ những ngày gần đây. Các tiệm đều báo cháy hàng. Mua vàng nhẫn cũng chỉ hạn chế mỗi người 1 chỉ.

Khách vay kín tiệm vàng từ 2 ngày nay. (Ảnh: Hà Linh)

Lý do khách mua vàng khó khăn, nhất là 2 ngày nay, vì SJC đã nghỉ Tết. Trung tâm SJC trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (Quận 3) - khu vực bán nữ trang cao cấp bắt đầu đóng cửa nghỉ Tết Ất Tỵ từ chiều nay đến mùng 6 Tết. Riêng khu bán vàng nhẫn, vàng miếng đã nghỉ từ hôm qua.

Một số doanh nghiệp khác cũng đã nghỉ Tết từ chiều tối qua (26 Tết) khiến người có nhu cầu mua vàng đổ dồn về các tiệm còn mở cửa.

Giá vàng miếng SJC đến 17h chiều 27 Tết theo niêm yết trên website của doanh nghiệp ở mức 88,8 triệu đồng/lượng chiều bán ra, mua vào 86,8 triệu đồng.

Vàng nhẫn 99,99 bán ra thấp hơn vàng miếng đến 800 nghìn đồng/lượng, ở mức 88 triệu đồng, mua vào 86,3 triệu đồng. Giá các loại vàng miếng loại 1, 2, 5 chỉ bán ra cao hơn loại 1 lượng 20-30 nghìn đồng.

Tuy nhiên, vì SJC đóng cửa nghỉ Tết, chỉ còn một cửa hàng ở chợ Bến Thành mở đến hết ngày mai nên hầu hết khách chỉ so giá và đến mua tại các tiệm vàng nhỏ.

Cũng do doanh nghiệp lớn nghỉ Tết nên người có nhu cầu tìm đến tiệm nhỏ, giá vì thế cũng được đẩy lên. Ngay cả nữ trang giá cũng nhích dần vì nhu cầu tăng do người dân nhận lương, thưởng; mua làm quà, cầu may dịp Tết.

Ở chợ Thiếc, chợ Tân Định (Quận 1) cũng ghi nhận lượng khách mua nữ trang tăng lên. Các tiệm vàng cho biết nhu cầu mua tăng từ 1 tuần qua. Khách mua nhiều là vòng, lắc tay, nhẫn, dây chuyền.

Giá nữ tranng 99,99 được các tiệm vàng khu vực này bán ra 8,85 triệu đồng/chỉ, mua vào 8,7 triệu đồng/chỉ. Nữ trang 985 cũng bán đến 8,64 triệu đồng/chỉ, mua vào thấp hơn 2 triệu đồng, nữ trang 980 mua - bán cũng tương ứng 8,4 - 8,6 triệu đồng/chỉ…

Theo thông báo của SJC, hầu hết các trung tâm kinh doanh vàng miếng đều nghỉ Tết từ 25/1 (26 Tết) kéo dài đến 3/2 (mùng 6 Tết). Các cửa hàng tại các trung tâm thương mại nghỉ Tết trễ hơn nhưng phần nhiều chỉ bán vàng nhẫn, nữ trang. Có 2 địa điểm bán xuyên Tết là SJC Sense City Phạm Văn Đồng và SJC Aeon Tân Phú.