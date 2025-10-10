Kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 10/10/2025 - XSTV 10/10

XSTV 10/10. Kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 10/10/2025 quay số mở thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Trà Vinh. Kết quả XSTV 10/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTV 10/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 10/10/2025 - XS đài Trà Vinh thứ Sáu ngày 10/10/2025

Quy định cần biết

- Vé trúng thưởng phải giữ gìn cẩn thận, đảm bảo còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không có dấu vết tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé số trúng có thời hạn lĩnh thưởng trong 30 ngày, được tính kể từ ngày quay số mở thưởng. Quá thời hạn 30 ngày, vé trúng sẽ không còn giá trị nhận tiền thưởng.

- Vé trúng chỉ có giá trị lĩnh thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải trúng bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều giải khác nhau thì người trúng thưởng được lĩnh đủ giá trị các giải đó.

- Nếu người trúng thưởng do nguyên nhân khách quan không thể đến lĩnh thưởng thì được phép ủy quyền lĩnh thưởng cho người đại diện hợp pháp.

Lịch quay thưởng XSMN

- XSMN thứ 2 có đài Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ 3 quay số mở thưởng tại đài Bến Tre, Vũng Tàu và Bạc Liêu.

- XSMN thứ 4 quay số mở thưởng tại đài Sóc Trăng, Cần Thơ và Đồng Nai.

- XSMN thứ 5 quay số mở thưởng tại đài Tây Ninh, Bình Thuận và An Giang.

- XSMN thứ 6 sẽ mở thưởng tại đài Vĩnh Long, Trà Vinh và Bình Dương.

- XSMN thứ 7 quay số mở thưởng tại đài Bình Phước, Long An, Hậu Giang, TP.HCM.

- XSMN Chủ nhật do đài Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt sẽ mở thưởng.

