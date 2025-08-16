Kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 17/8/2025 - XSTG 17/8

XSTG 17/8. Kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 17/8/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang. Kết quả XSTG 17/8/2025 được công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTG 17/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 17/8/2025 - XS đài Tiền Giang Chủ nhật ngày 17/8/2025

Cơ cấu giải thưởng XSTG

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Tiền Giang gồm các hạng giải như sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 1 giải, trị giá 2 tỷ đồng

- Giải nhất (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng

- Giải nhì (5 số): gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 15 triệu đồng

- Giải ba (5 số): gồm 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng

- Giải tư (5 số): gồm 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng

- Giải năm (4 số): gồm 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng

- Giải sáu (4 số): gồm 300 giải, mỗi giải 400 nghìn đồng

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng, cho các vé chỉ sai một chữ số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích: trị giá 6 triệu đồng mỗi giải, cho các vé sai một số ở bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai một số ở hàng trăm nghìn).

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ 2: Đài Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau quay thưởng.

- Thứ 3: Do đài Bến Tre, Bạc Liêu, Vũng Tàu quay thưởng.

- Thứ 4: Đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng quay thưởng.

- Thứ 5: Do đài Bình Thuận, Tây Ninh, An Giang quay thưởng.

- Thứ 6: Do các đài Bình Dương, Vĩnh Long, Trà Vinh sẽ quay thưởng.

- Thứ 7: Do các đài Long An, Bình Phước, Hậu Giang và TP.HCM quay thưởng.

- Chủ nhật: Các đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt quay thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 17/8/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.