Kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 10/8/2025 - XSTG 10/8

XSTG 10/8. Kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 10/8/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang. Kết quả các giải thưởng XSTG 10/8/2025 được công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTG 10/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 10/8/2025 - XS đài Tiền Giang Chủ nhật ngày 10/8/2025

Cơ cấu giải thưởng XSTG

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Tiền Giang gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (trúng 6 số): 1 giải, trị giá 2 tỷ đồng

- Giải nhất (trúng 5 số): có 10 giải, giá trị mỗi giải là 30 triệu đồng

- Giải nhì (trúng 5 số): có 10 giải, giá trị mỗi giải là 15 triệu đồng

- Giải ba (trúng 5 số): có 20 giải, giá trị mỗi giải là 10 triệu đồng

- Giải tư (trúng 5 số): có 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng

- Giải năm (trúng 4 số): có 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng

- Giải sáu (trúng 4 số): có 300 giải, giá trị mỗi giải là 400 nghìn đồng

- Giải bảy (trúng 3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng

- Giải tám (trúng 2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: mỗi giải 50 triệu đồng, dành cho các vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích: mỗi giải 6 triệu đồng, dành cho các vé chỉ sai một số ở bất cứ hàng nào so với số trúng giải đặc biệt (ngoại trừ sai một chữ số ở hàng trăm nghìn).

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ Hai: Do đài Đồng Tháp, Cà Mau, TP.HCM quay thưởng.

- Thứ Ba: Do đài Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu quay thưởng.

- Thứ Tư: Do đài Đồng Nai, Sóc Trăng, Cần Thơ sẽ quay thưởng.

- Thứ Năm: Do đài Bình Thuận, Tây Ninh và An Giang quay thưởng.

- Thứ Sáu: Do đài Vĩnh Long, Bình Dương và Trà Vinh quay thưởng.

- Thứ Bảy: Đài Bình Phước, Long An, Hậu Giang, TP.HCM quay thưởng.

- Chủ nhật: Do đài Đà Lạt, Tiền Giang, Kiên Giang sẽ mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 10/8/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.