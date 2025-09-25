Kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 25/9/2025 - XSTN 25/9

XSTN 25/9. Kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 25/9/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh. Kết quả XSTN 25/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTN 25/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 25/9/2025 - XS đài Tây Ninh thứ Năm ngày 25/9/2025

Xem thêm KQXS Tây Ninh các ngày mở thưởng gần đây nhất

- XSTN 18/9, kết quả xổ số Tây Ninh ngày 18/9/2025

XSTN 18/9, kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 18/9/2025.

- XSTN 11/9/2025

XSTN 11/9, kết quả xổ số Tây Ninh ngày 11/9/2025.

- XSTN 4/9/2025

XSTN 4/9, kết quả xổ số Tây Ninh ngày 4/9/2025.

- XSTN 28/8/2025

XSTN 28/8, kết quả xổ số Tây Ninh ngày 28/8/2025.

Cơ cấu giải thưởng XSTN

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Tây Ninh gồm các hạng giải như sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 1 giải, trị giá 2 tỷ đồng

- Giải nhất (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng

- Giải nhì (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trúng 15 triệu đồng

- Giải ba (5 số): gồm 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng

- Giải tư (5 số): gồm 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng

- Giải năm (4 số): gồm 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng

- Giải sáu (4 số): gồm 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: trị giá 50 triệu đồng, cho vé chỉ sai một chữ số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích: cho những vé trúng chữ số đầu tiên (chữ số ở hàng trăm nghìn) và chỉ sai một số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng 6 triệu đồng.

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ 2: XSMN có đài Đồng Tháp, Cà Mau và TP.HCM quay thưởng.

- Thứ 3: XSMN có đài Bạc Liêu, Vũng Tàu và Bến Tre mở thưởng.

- Thứ 4: XSMN có đài Sóc Trăng, Đồng Nai, Cần Thơ mở thưởng.

- Thứ 5: XSMN có đài Bình Thuận, Tây Ninh và An Giang quay thưởng.

- Thứ 6: XSMN có đài Bình Dương, Trà Vinh và Vĩnh Long mở thưởng.

- Thứ 7: XSMN có đài Bình Phước, Long An, Hậu Giang và TP.HCM quay thưởng.

- Chủ nhật: XSMN có đài Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 25/9/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả sớm nhất.