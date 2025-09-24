Kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 24/9/2025 - XSST 24/9

XSST 24/9. Kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 24/9/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng. Kết quả XSST 24/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSST 24/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 24/9/2025 - XS đài Sóc Trăng ngày 24/9/2025

Cơ cấu giải thưởng XSST

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Sóc Trăng gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 1 giải, trị giá 2 tỷ đồng

- Giải nhất (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng

- Giải nhì (5 số): gồm 10 giải, trị giá 15 triệu đồng mỗi giải

- Giải ba (5 số): gồm 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng

- Giải tư (5 số): gồm 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng

- Giải năm (4 số): gồm 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng

- Giải sáu (4 số): gồm 300 giải, mỗi giải 400 nghìn đồng

- Giải bảy (3 số): gồm 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng

- Giải tám (2 số): gồm 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: dành cho vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: trị giá 6 triệu đồng, dành cho vé chỉ sai một chữ số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ vé sai chữ số hàng trăm nghìn).

Lịch quay thưởng XSMN

- Xổ số miền Nam thứ Hai do đài Cà Mau, TP.HCM, Đồng Tháp quay thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ Ba mở thưởng tại đài Vũng Tàu, Bạc Liêu và Bến Tre.

- Xổ số miền Nam thứ Tư mở thưởng tại đài Sóc Trăng, Đồng Nai và Cần Thơ.

- Xổ số miền Nam thứ Năm mở thưởng tại đài Tây Ninh, Bình Thuận và An Giang.

- Xổ số miền Nam thứ Sáu mở thưởng tại đài Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh.

- Xổ số miền Nam thứ Bảy do đài Bình Phước, Hậu Giang, Long An và TP.HCM quay thưởng.

- Xổ số miền Nam Chủ nhật do đài Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 24/9/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.