Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay 4/9/2025 - XSQT 4/9

XSQT 4/9. Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay 4/9/2025 được quay thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Trị. Kết quả XSQT 4/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.
XSQT 4/9 - Trực tiếp xổ số Quảng Trị hôm nay 4/9/2025 - XS đài Quảng Trị thứ Năm ngày 4/9/2025
Cơ cấu giải thưởng XSQT
Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Quảng Trị gồm các hạng giải sau:
- Giải đặc biệt (6 số): 1 giải, trị giá 2 tỷ đồng
- Giải nhất (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng
- Giải nhì (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng
- Giải ba (5 số): gồm 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng
- Giải tư (5 số): gồm 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng
- Giải năm (4 số): gồm 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng
- Giải sáu (4 số): gồm 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng
- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng
- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng
Ngoài ra còn có:
- 9 giải phụ đặc biệt: cho những vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với số trúng giải đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng.
- 45 giải khuyến khích: mỗi giải 6 triệu đồng, cho những vé chỉ sai một số bất kỳ hàng nào so với kết quả giải đặc biệt (ngoại trừ khác số ở hàng trăm nghìn).
Lịch quay thưởng XSMT
- Thứ Hai: Kết quả XSMT quay thưởng tại đài Phú Yên và Huế.
- Thứ Ba: Kết quả XSMT quay thưởng tại đài Quảng Nam, Đắk Lắk.
- Thứ Tư: Kết quả XSMT quay thưởng tại đài Khánh Hòa, Đà Nẵng.
- Thứ Năm: Kết quả XSMT quay thưởng tại đài Bình Định, Quảng Bình và Quảng Trị.
- Thứ Sáu: Kết quả XSMT quay thưởng tại đài Ninh Thuận và Gia Lai.
- Thứ Bảy: Kết quả XSMT quay thưởng tại đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đắk Nông.
- Chủ nhật: Kết quả XSMT quay thưởng tại đài Kon Tum, Huế, Khánh Hòa.
Theo dõi kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay 4/9/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.
