Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay 21/8/2025 - XSQT 21/8

XSQT 21/8. Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay 21/8/2025 được quay thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Trị. Kết quả XSQT 21/8/2025 sẽ được công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSQT 21/8 - Trực tiếp xổ số Quảng Trị hôm nay 21/8/2025 - Xổ số Quảng Trị thứ Năm ngày 21/8/2025

Cơ cấu giải thưởng XSQT

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Quảng Trị gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 1 giải, giá trị giải thưởng 2 tỷ đồng

- Giải nhất (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng

- Giải nhì (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng

- Giải ba (5 số): gồm 20 giải, mỗi giải trúng được 10 triệu đồng

- Giải tư (5 số): gồm 70 giải, mỗi giải trúng được 3 triệu đồng

- Giải năm (4 số): gồm 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng

- Giải sáu (4 số): gồm 300 giải, mỗi giải 400 nghìn đồng

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: cho các vé chỉ khác một số ở hàng trăm nghìn so với số trúng giải đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: cho những vé chỉ khác một số bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ khác số ở hàng trăm nghìn), mỗi giải 6 triệu đồng.

Lịch quay thưởng XSMT

- Thứ Hai: Kết quả XSMT sẽ mở thưởng tại đài Phú Yên và Huế.

- Thứ Ba: Kết quả XSMT sẽ mở thưởng tại đài Quảng Nam, Đắk Lắk.

- Thứ Tư: Kết quả XSMT sẽ mở thưởng tại đài Khánh Hòa, Đà Nẵng.

- Thứ Năm: Kết quả XSMT sẽ mở thưởng tại đài Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình.

- Thứ Sáu: Kết quả XSMT sẽ mở thưởng tại đài Ninh Thuận và Gia Lai.

- Thứ Bảy: Kết quả XSMT sẽ mở thưởng tại đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đắk Nông.

- Chủ nhật: Kết quả XSMT sẽ mở thưởng tại đài Kon Tum, Khánh Hòa và Huế.

