Kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay 19/8/2025 - Trực tiếp XSDLK 19/8

XSDLK 19/8. Kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay 19/8/2025 được quay thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Lắk. Kết quả XSDLK 19/8/2025 sẽ được công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả XSDLK 19/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay 19/8/2025 - XS đài Đắk Lắk thứ Ba ngày 19/8/2025

Những lưu ý khi trúng thưởng XSDLK cần biết

- Vé số trúng thưởng phải giữ cẩn thận, đảm bảo còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé số trúng có thời hạn nhận thưởng là 30 ngày, kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết công bố kết quả quay thưởng. Quá thời hạn 30 ngày, vé số trúng giải sẽ không còn giá trị nhận thưởng.

- Vé trúng chỉ được nhận thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải trúng bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Trường hợp vé trúng cùng lúc nhiều giải thì người chơi sẽ được nhận tất cả các giá trị giải đó.

- Nếu người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể tự mình lĩnh thưởng thì có thể làm văn bản ủy quyền cho người khác lĩnh thưởng.

Lịch quay thưởng XSMT

- Thứ Hai: Kết quả xổ số miền Trung sẽ quay thưởng tại đài Phú Yên, Huế.

- Thứ Ba: Kết quả XSMT sẽ quay thưởng tại đài Đắk Lắk, Quảng Nam.

- Thứ Tư: Kết quả XSMT sẽ quay thưởng tại đài Đà Nẵng và Khánh Hòa.

- Thứ Năm: Kết quả xổ số miền Trung sẽ quay thưởng tại đài Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình.

- Thứ Sáu: Kết quả XSMT sẽ quay thưởng tại đài Ninh Thuận, Gia Lai.

- Thứ Bảy: Kết quả xổ số miền Trung sẽ quay thưởng tại đài Đắk Nông, Đà Nẵng và Quảng Ngãi.

- Chủ nhật: Kết quả XSMT quay thưởng tại đài Kon Tum, Huế và Khánh Hòa.

