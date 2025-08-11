Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay 12/8/2025 - XSDLK 12/8

XSDLK 12/8. Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay 12/8/2025 lúc 17h15 nhanh và chính xác nhất trên VTC News. Kết quả xổ số Đắk Lắk 12/8/2025 được quay thưởng bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Lắk. Kết quả các giải thưởng của XSDLK 12/8/2025 sẽ được công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDLK 12/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay 12/8/2025 - XS đài Đắk Lắk thứ 3 ngày 12/8/2025

Những lưu ý khi trúng thưởng XSDLK

- Vé số trúng thưởng phải giữ còn nguyên vẹn, đảm bảo không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé số trúng có thời hạn nhận thưởng là 30 ngày, kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết công bố kết quả quay số mở thưởng. Quá hạn quy định mà vé số trúng chưa lĩnh thưởng sẽ không còn giá trị lĩnh thưởng.

- Vé số trúng được nhận thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải trúng bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt tùy theo yêu cầu người trúng thưởng.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều hạng giải thưởng thì người chơi sẽ lĩnh tất cả các giá trị giải thưởng đó.

- Nếu người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể tự mình lĩnh thưởng thì có thể ủy quyền lĩnh thưởng. Việc uỷ quyền lĩnh thưởng phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Lịch quay thưởng XSMT

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung tổ chức quay thưởng tại đài Phú Yên và Huế.

- Thứ Ba: Xổ số miền Trung sẽ được quay thưởng tại đài Quảng Nam, Đắk Lắk.

- Thứ Tư: Xổ số miền Trung sẽ được quay thưởng tại đài Khánh Hòa, Đà Nẵng.

- Thứ Năm: Xổ số miền Trung tổ chức quay thưởng tại đài Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Trung sẽ được mở thưởng tại đài Gia Lai, Ninh Thuận.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Trung được mở thưởng tại đài Đắk Nông, Đà Nẵng và Quảng Ngãi.

- Chủ nhật: Xổ số miền Trung tổ chức quay thưởng tại đài Kon Tum, Huế, Khánh Hòa.

