Kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 17/8/2025 - XSDL 17/8

XSDL 17/8. Kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 17/8/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng. Kết quả XSDL 17/8/2025 được công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.
XSDL 17/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 17/8/2025 - Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 17/8/2025
Cơ cấu giải thưởng XSDL
Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Đà Lạt gồm các giải sau:
- Giải đặc biệt (trúng 6 số): 1 giải, trị giá 2 tỷ đồng
- Giải nhất (trúng 5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng
- Giải nhì (trúng 5 số): gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 15 triệu đồng
- Giải ba (trúng 5 số): gồm 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng
- Giải tư (trúng 5 số): gồm 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng
- Giải năm (trúng 4 số): gồm 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng
- Giải sáu (trúng 4 số): gồm 300 giải, mỗi giải 400 nghìn đồng
- Giải bảy (trúng 3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng
- Giải tám (trúng 2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng
Ngoài ra còn có:
- 9 giải phụ đặc biệt: mỗi giải 50 triệu đồng, cho các vé chỉ sai một chữ số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.
- 45 giải khuyến khích: trị giá 6 triệu đồng mỗi giải, cho các vé sai một số ở bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai một số ở hàng trăm nghìn).
Lịch quay thưởng XSMN
- Thứ Hai: XSMN sẽ mở thưởng tại đài Đồng Tháp, Cà Mau, TP.HCM.
- Thứ Ba: XSMN mở thưởng tại đài Bến Tre, Bạc Liêu và Vũng Tàu.
- Thứ Tư: XSMN mở thưởng tại đài Đồng Nai, Sóc Trăng và Cần Thơ.
- Thứ Năm: XSMN mở thưởng tại đài Tây Ninh, Bình Thuận và An Giang.
- Thứ Sáu: XSMN mở thưởng tại đài Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh.
- Thứ Bảy: XSMN mở thưởng tại đài Hậu Giang, Bình Phước, Long An và TP.HCM.
- Chủ nhật: XSMN mở thưởng tại đài Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt.
Theo dõi kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 17/8/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.
