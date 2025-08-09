Kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 10/8/2025 - XSDL 10/8

XSDL 10/8. Kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 10/8/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng. Kết quả các giải thưởng XSDL 10/8/2025 được công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDL 10/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 10/8/2025 - XS đài Đà Lạt Chủ nhật ngày 10/8/2025

Xem thêm kết quả xổ số Đà Lạt các kỳ quay thưởng trước

- XSDL 3/8, kết quả xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 3/8/2025

XSDL 3/8, kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay ngày 3/8/2025.

- XSDL 27/7/2025

XSDL 27/7, kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay ngày 27/7/2025.

- XSDL 20/7/2025

XSDL 20/7, kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay ngày 20/7/2025.

- XSDL 13/7/2025

XSDL 13/7, kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay ngày 13/7/2025.

Cơ cấu giải thưởng XSDL

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Đà Lạt gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (trúng 6 số): 1 giải, trị giá 2 tỷ đồng

- Giải nhất (trúng 5 số): có 10 giải, giá trị mỗi giải là 30 triệu đồng

- Giải nhì (trúng 5 số): có 10 giải, giá trị mỗi giải là 15 triệu đồng

- Giải ba (trúng 5 số): có 20 giải, giá trị mỗi giải là 10 triệu đồng

- Giải tư (trúng 5 số): có 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng

- Giải năm (trúng 4 số): có 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng

- Giải sáu (trúng 4 số): có 300 giải, giá trị mỗi giải là 400 nghìn đồng

- Giải bảy (trúng 3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng

- Giải tám (trúng 2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: mỗi giải trúng 50 triệu đồng, dành cho các vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích: mỗi giải 6 triệu đồng, dành cho các vé chỉ sai một số ở bất cứ hàng nào so với số trúng giải đặc biệt (ngoại trừ sai một chữ số ở hàng trăm nghìn).

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam được mở thưởng tại đài Đồng Tháp, Cà Mau, TP.HCM.

- Thứ Ba: Xổ số miền Nam được mở thưởng tại đài Bến Tre, Bạc Liêu và Vũng Tàu.

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam được mở thưởng tại đài Đồng Nai, Sóc Trăng và Cần Thơ.

- Thứ Năm: Xổ số miền Nam được mở thưởng tại đài Tây Ninh, Bình Thuận và An Giang.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam được mở thưởng tại đài Bình Dương, Trà Vinh và Vĩnh Long.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam được mở thưởng tại đài Hậu Giang, Bình Phước, Long An và TP.HCM.

- Chủ nhật: Xổ số miền Nam được mở thưởng tại đài Đà Lạt, Tiền Giang, Kiên Giang.

Theo dõi kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 10/8/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.