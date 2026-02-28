Kết quả vòng 14 V.League: Tuyển thủ U23 Việt Nam giúp Đà Nẵng thắng trận

(VTC News) -

CLB Đà Nẵng bước vào trận đấu gặp PVF-CAND với vô vàn áp lực. Họ xếp chót bảng với chỉ 7 điểm sau 13 trận đã đấu. Trong khi đó, tình cảnh của đội khách cũng không khá hơn là bao với vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng.

Bước vào trận đấu, CLB Đà Nẵng tràn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng mở tỉ số. Ngay ở phút thứ 8, từ pha đi bóng và kiến tạo khéo léo của Phan Văn Long, Nguyễn Hồng Phúc tung cú dứt điểm uy lực khai thông thế bế tắc cho đội bóng bên bờ sông Hàn.

Thực tế, PVF-CAND gặp rất nhiều khó khăn và không có phương án nào tiếp cận khung thành của Phan Văn Biểu.

Lucas Ribamar ghi bàn thắng cho SHB.Đà Nẵng.

Trong suốt hiệp 1, đội bóng ngành công an chơi rất bế tắc khi Hoàng Vũ Samson không thể vượt qua được Đỗ Phi Long - trung vệ nhập tịch trẻ hơn mình 7 tuổi. Những đường lên bóng tấn công của PVF-CAND dễ dàng bị bẻ gãy.

Nhưng chính SHB.Đà Nẵng cũng chưa thể hài lòng với màn trình diễn của họ. Trước hàng thủ lỏng lẻo của đối phương, thầy trò HLV Lê Đức Tuấn vẫn phung phí rất nhiều cơ hội phản công đáng chú ý.

Lucas Ribamar hay Nguyễn Hồng Phúc chưa thể ghi thêm bàn thắng và hai đội bước vào giờ nghỉ với lợi thế cho SHB Đà Nẵng.

Bước sang hiệp 2, sức ép lên phần sân của PVF-CAND không hề suy giảm và cơ hội nguy hiểm ngày càng đến nhiều hơn với chủ nhà. Tiền đạo Võ Nguyên Hoàng có hai cơ hội rất nguy hiểm nhưng anh đều bỏ lỡ khó hiểu. Lần đầu tiên, Minh Long bay người cản phá xuất sắc còn lần thứ hai thì tiền đạo này đệm bóng ra ngoài khi khung thành đã bỏ trống.

Nhưng rồi, người hâm mộ trên sân Chi Lăng cũng không phải chờ đợi lâu. Phút 80, từ pha tạt bóng của Văn Hữu, Ribamar bật cao đánh đầu nâng tỉ số lên 2-0. Ít phút sau, Xuân Bắc đá phản lưới nhà giúp Đà Nẵng ấn định chiến thắng 3-0 ngọt ngào.

Kết quả: SHB.Đà Nẵng 3-0 PVF-CAND

Ghi bàn:

SHB.Đà Nẵng: Nguyễn Hồng Phúc (8'), Lucas Ribamar (80'), Xuân Bắc (phản lưới nhà, 88')