Kết quả SEA Games 33 hôm nay 7/12: Nguyễn Thùy Linh thắng trận

Vũ Thị Trang thua Wong Ling Ching 1-2 (14-21, 22-20, 14-21). Đôi Diệu Ly - Phạm Khánh thất bại chóng vánh trước Tan - Thinaah với tỷ số 0-2 (12-21, 8-21). Đội tuyển Việt Nam để Malaysia dẫn ngược 1-2.

Đội tuyển bóng chày Việt Nam thua Lào với tỷ số 0-16 ở lượt trận thứ 3. Đây là thất bại thứ 2 của các vận động viên bóng chày Việt Nam tại SEA Games 33. Trước đó, thầy trò huấn luyện viên Park Hyo-chul thua Thái Lan 0-16 và thắng Malaysia 5-2.

Cầu lông: Nguyễn Thùy Linh thắng trận đầu

Nguyễn Thùy Linh ngược dòng đánh bại tay vợt của Malaysia ở trận đánh đơn đầu tiên. Tay vợt sinh năm 1997 thua Karupathevan Letshanaa 15-21 trong set 1, sau đó thắng 21-10 ở set 2.

Hiệp quyết định diễn ra kịch tính. Nguyễn Thùy Linh để đối thủ liên tục dẫn trước. Tuy nhiên, tay vợt Việt Nam kiên trì bám đuổi và hòa điểm ở cuối set trước khi thắng 23-21.

Đội tuyển Việt Nam tạm dẫn trước đối thủ 1-0. Đại diện tiếp theo của đội tuyển Việt Nam thi đấu là Vũ Thị Trang.