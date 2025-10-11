Kết nối Huế - TPHCM: Cơ hội vàng cho hàng Việt trên thị trường bán lẻ

(VTC News) -

Ngày 10/10, tại TP.HCM, Liên minh Hợp tác xã TP Huế, Hội Doanh nhân trẻ Huế và Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) đã chính thức ký kết biên bản hợp tác nhằm tăng cường kết nối chuỗi cung ứng và tiêu thụ các sản phẩm đặc trưng của Huế trong hệ thống siêu thị và kênh phân phối hiện đại trên toàn quốc.

Sự kiện có sự tham dự của ông Nguyễn Văn Dũng – Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, ông Nguyễn Văn Hùng – Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã TP Huế, cùng Đoàn công tác doanh nghiệp TP Huế và Ban Tổng Giám đốc Saigon Co.op, thể hiện tinh thần hợp tác chặt chẽ giữa hai địa phương trong phát triển kinh tế và quảng bá sản phẩm vùng miền.

Ông Võ Trần Ngọc - Giám đốc Phòng Kinh doanh Saigon Co.op và ông Trần Đức Minh - Giám đốc Công ty TNHH Nghiên cứu và Phát triển HueFarm đại diện hai bên ký kết.

Liên kết chiến lược: Hàng Việt vào kênh phân phối hiện đại

Tại lễ ký kết, hơn 15 doanh nghiệp Huế với hơn 80 mặt hàng đặc trưng chính thức được đưa vào hệ thống phân phối của Saigon Co.op. Đây là bước đi cụ thể hóa mối quan hệ hợp tác giữa ba bên, tạo điều kiện để hàng hóa Huế tiếp cận gần hơn với người tiêu dùng cả nước.

Ông Trần Đức Minh, Chủ tịch Hội Doanh Nhân TP Huế, khẳng định Doanh nghiệp Huế sẵn sàng nắm bắt cơ hội, giữ vững chất lượng và minh bạch trong sản xuất.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Thương mại TP Huế, nhấn mạnh: “Huế có hơn 320 hợp tác xã với 100.000 thành viên, sở hữu nhiều sản phẩm đặc thù khó nơi nào sánh kịp, từ nông sản, thủy sản đến sản phẩm chế biến truyền thống. Việc kết nối với Saigon Co.op sẽ mở ra kênh tiêu thụ bền vững, giúp hàng Việt không chỉ trụ vững trên sân nhà mà còn đủ sức cạnh tranh trong hội nhập.”

Với hơn 36 năm phát triển và gần 800 điểm bán trên cả nước, Saigon Co.op là một trong những hệ thống bán lẻ hiện đại hàng đầu, phục vụ hơn 1 triệu lượt khách mỗi ngày.

Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op, cho biết: “Chúng tôi đặc biệt vui mừng khi hôm nay cụ thể hóa hợp tác với 15 doanh nghiệp Huế, hơn 80 mặt hàng đặc trưng. Đây không chỉ là sự kiện ký kết, mà còn là cam kết hành động lâu dài. Saigon Co.op sẽ đồng hành cùng Huế để sản phẩm địa phương lan tỏa rộng rãi, trở thành thương hiệu quen thuộc trên kệ hàng cả nước.”

Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op, nhấn mạnh sự kiện là bước cụ thể hóa hợp tác với doanh nghiệp Huế và Saigon Co.op.

Sự hợp tác hôm nay được đánh giá là mô hình liên kết “ba bên” hiệu quả, trong đó Liên minh HTX TP Huế đóng vai trò tập hợp và tuyển chọn những sản phẩm đạt chuẩn, đồng thời hỗ trợ pháp lý, chứng nhận chất lượng cũng như đề xuất phát triển điểm bán Saigon Co.op tại Huế.

Hội Doanh nhân trẻ Huế đảm nhiệm vai trò kết nối cộng đồng doanh nghiệp, hỗ trợ hoạt động marketing, quảng bá thương hiệu và đưa sản phẩm tham gia các hội chợ, chương trình xúc tiến thương mại.

Về phía Saigon Co.op, đơn vị này sẽ hướng dẫn quy trình, tiêu chuẩn hàng hóa, tạo điều kiện thuận lợi để sản phẩm Huế được tiêu thụ trong hệ thống, đồng thời hỗ trợ truyền thông và quảng bá trên mạng lưới phân phối rộng khắp cả nước.

Ông Trần Đức Minh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Huế, cho rằng: “Đây là cơ hội quan trọng, mở ra hướng đi mới cho doanh nghiệp Huế. Tuy nhiên, đi cùng niềm tự hào là trách nhiệm lớn. Chúng tôi cam kết minh bạch quy trình sản xuất, giữ vững chất lượng để đáp ứng yêu cầu khắt khe từ hệ thống phân phối hiện đại.”

Đoàn công tác Thành phố Huế trao tặng quà lưu niệm đến Saigon Co.op, thể hiện tình cảm gắn bó và lời tri ân đối tác.

Về phía Hội Doanh nhân trẻ Huế, bà Lê Thị Kim Hằng cho biết mục tiêu hợp tác được cụ thể hóa thành nhiều nội dung: từ tăng cường quảng bá thương hiệu, nâng cao năng lực sản xuất, tiêu chuẩn chất lượng, cho đến phối hợp đào tạo, chuyển đổi số và xúc tiến thương mại.

“Chúng tôi mong muốn biến cam kết hôm nay thành hành động thực chất, đo lường được bằng những con số cụ thể về doanh số và mức độ lan tỏa thương hiệu Huế trên thị trường”, bà Hằng nói thêm.

Đại diện Saigon Co.op, Liên minh HTX và Hội Doanh nhân trẻ TP Huế ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác.

“Bắt tay” xây dựng chuỗi cung ứng mang thương hiệu hàng Việt

Cũng trong dịp này, định hướng hợp tác giai đoạn 2025 – 2027 cũng đã được các bên xác định rõ ràng, tập trung vào các hoạt động thiết thực và lâu dài.

Các bên sẽ phối hợp tổ chức những khóa tập huấn về quản trị doanh nghiệp, kỹ năng tiếp thị và tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm nhằm nâng cao năng lực cho các hợp tác xã và doanh nghiệp trẻ. Song song đó, “Ngày hội sản phẩm Co.opmart Huế” sẽ được tổ chức định kỳ để vừa quảng bá thương hiệu, vừa thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa địa phương.

Một bộ tiêu chuẩn sản phẩm phù hợp với kênh phân phối hiện đại sẽ được xây dựng, làm cơ sở để hàng hóa Huế thâm nhập sâu hơn vào hệ thống bán lẻ. Bên cạnh đó, cơ chế phản hồi và đánh giá hiệu quả hợp tác sẽ được thiết lập thường xuyên, bảo đảm sự minh bạch và đo lường được kết quả cụ thể của chương trình.

Các sản phẩm OCOP đặc trưng của Huế sẽ được ưu tiên trưng bày và giới thiệu nổi bật tại Co.opmart Huế.

Theo các chuyên gia, thị trường bán lẻ Việt Nam hiện có quy mô khoảng 180 tỷ USD và dự báo đạt 350 tỷ USD vào năm 2030. Đây là “miếng bánh” khổng lồ, mở ra tiềm năng to lớn cho doanh nghiệp nội địa. Tuy nhiên, hàng ngoại nhập với lợi thế giá rẻ, mẫu mã đa dạng, kênh phân phối xuyên biên giới ngày càng tạo áp lực.

Có thể thấy, sự liên kết trên là bước đi chiến lược, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển chuỗi cung ứng bền vững, tận dụng sức mạnh tiêu dùng nội địa của hơn 100 triệu dân. Không chỉ vậy, sự kiện này không chỉ mở ra cơ hội để sản phẩm địa phương chen chân vào hệ thống phân phối hiện đại, mà còn khẳng định giá trị và tiềm năng của hàng Việt ngay tại sân nhà, trong bối cảnh áp lực cạnh tranh gay gắt từ hàng ngoại nhập ngày càng lớn.

Vui lòng quét QR code để trải nghiệm: