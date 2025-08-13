Keo vữa 24h – giải pháp keo vữa chất lượng, giao nhanh 24 giờ

(VTC News) -

Giải pháp toàn diện cho mọi hạng mục công trình

Trong ngành xây dựng, tiến độ và chất lượng luôn là hai yếu tố quyết định thành công của dự án. Chỉ cần thiếu vật liệu hoặc sản phẩm không đạt chuẩn, công trình có thể chậm tiến độ, tốn thêm chi phí và ảnh hưởng đến chất lượng bàn giao.

Hiểu rõ áp lực đó, Keo vữa 24h – thương hiệu thuộc Công ty Cổ phần Sản xuất Vật liệu Xây dựng Việt Nam – mang đến danh mục sản phẩm đa dạng:

Keo dán gạch: Bám dính vượt trội cho gạch men, gạch porcelain và đá tự nhiên, phù hợp cả nội thất và ngoại thất.

Keo chà mạch: Giúp mạch gạch chắc chắn, chống thấm và ngăn ngừa nấm mốc.

Vữa khô trộn sẵn: Tiện lợi, đảm bảo định lượng chuẩn theo TCVN, tiết kiệm thời gian pha trộn.

Vữa xây – trát bê tông khí chưng áp (AAC): Nhẹ, cách nhiệt, tăng hiệu quả thi công.

Keo liên kết & xử lý mối nối tấm bê tông nhẹ ALC EPS: Độ bền cao, chống nứt, chống thấm.

Bột bả Skimcoat: Hoàn thiện bề mặt tường mịn màng, sẵn sàng cho công đoạn sơn phủ.

Keo chống thấm: Bảo vệ công trình trước tác động của thời tiết và độ ẩm.

Tất cả sản phẩm đều được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, tuân thủ tiêu chuẩn TCVN và ISO, đáp ứng yêu cầu khắt khe của các nhà thầu và chủ đầu tư lớn.

Lợi thế cạnh tranh nổi bật

Chất lượng đảm bảo: Sản phẩm được kiểm nghiệm kỹ lưỡng, độ bám dính và độ bền cao, phù hợp với nhiều điều kiện thi công khác nhau.

Tốc độ giao hàng vượt trội: Cam kết giao tận công trình trong vòng 24 giờ, giúp đảm bảo tiến độ thi công.

Uy tín từ những dự án lớn: Được tin dùng trong các công trình của Vingroup, Sun Group, Bitexco, Masterise Homes, Viglacera… với các nhà thầu uy tín như Coteccons, Unicons, Ricons…

Hỗ trợ kỹ thuật tận tâm: Đội ngũ chuyên gia sẵn sàng tư vấn giải pháp thi công tối ưu, đảm bảo hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

Minh chứng từ công trình thực tế

Tại một dự án chung cư cao cấp ở Hà Nội, tiến độ thi công từng đứng trước nguy cơ bị chậm do thiếu vật liệu xây dựng và hoàn thiện.

Nhờ Keo vữa 24h kịp thời cung ứng hàng chục tấn vữa xây và keo dán gạch chỉ sau một ngày đặt hàng, các hạng mục quan trọng đã hoàn thành đúng kế hoạch. Điều này giúp chủ đầu tư tiết kiệm đáng kể chi phí nhân công, đồng thời đảm bảo tiến độ bàn giao công trình.

Tầm nhìn xanh – bền vững cùng công trình Việt

Doanh nghiệp không chỉ chú trọng tốc độ và chất lượng, mà còn hướng tới các giải pháp xây dựng xanh – giảm trọng lượng công trình, tăng khả năng cách nhiệt và tiết kiệm năng lượng. Đây là xu hướng tất yếu trong bối cảnh ngành xây dựng đang chuyển mình theo tiêu chuẩn quốc tế.

Đồng hành cùng mọi công trình

Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp keo vữa xây dựng, Keo vữa 24h đã khẳng định vị thế là đối tác đáng tin cậy của nhiều dự án trên toàn quốc.

“Chúng tôi hiểu rằng mỗi giờ trễ tiến độ là một chi phí đáng kể với chủ đầu tư và nhà thầu. Vì vậy, chúng tôi cam kết không chỉ mang đến sản phẩm chất lượng, mà còn đảm bảo giao hàng nhanh – đúng hẹn – đúng tiêu chuẩn”, đại diện công ty chia sẻ.

Thông tin liên hệ Công ty Cổ phần Sản xuất Vật liệu Xây dựng Việt Nam Nhà máy: Yên Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội Hotline: 0987.25.49.29 Email: info@keovua24h.vn Website: keovua24h.vn