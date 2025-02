Kẻ đục tường trốn khỏi nhà tạm giữ ở Ninh Thuận bị bắt sau 4 ngày lẩn trốn

(VTC News) -

Sáng 15/2, Công an tỉnh Ninh Thuận bắt được Lê Văn Duy Khánh (34 tuổi, ngụ ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) tại vùng núi thuộc xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam.

Khánh là kẻ trốn khỏi nhà tạm giữ Công an huyện Thuận Bắc cách đây 4 ngày. Khánh bị bắt khi đang lẩn trốn cách nhà tạm giữ 60km.

Lê Văn Duy Khánh bị bắt sau 4 ngày trốn khỏi nhà tạm giữ. (Ảnh: CACC)

Lê Văn Duy Khánh bị khởi tố về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. (Ảnh: CACC)

Lực lượng chức năng đang di lý bị can này về Công an tỉnh Ninh Thuận để thực hiện các thủ tục theo quy định.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thuận Bắc ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Duy Khánh về hành vi trốn khỏi nơi giam giữ và ra quyết định truy nã.

Theo công an, Lê Văn Duy Khánh bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi mua bán trái phép chất ma túy vào ngày 15/8/2024. Do Trại giam công an tỉnh đang sửa chữa, Khánh được gửi giam giữ tại buồng giam A3, nhà giam giữ Công an huyện Thuận Bắc.

Quyết định truy nã bị can.

Khánh lợi dụng việc khu vực bị tạm giam khuất tầm quan sát của camera an ninh nên đã đục tường tại nơi tắm nắng của buồng giam, trốn ra ngoài.

Qua trích xuất camera an ninh tại nhà tạm giữ, công an xác định, khoảng 11h28 ngày 11/2, Khánh đã trèo tường rào bảo vệ phía sau khu vực giam, giữ trốn ra ngoài.