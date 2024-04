Kaopiz được vinh danh lần thứ 6 liên tiếp tại Giải thưởng Sao Khuê

(VTC News) -

Kaopiz không ngừng hoàn thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ

Trải qua gần hai tháng và năm vòng tuyển chọn, dịch vụ Xuất khẩu phần mềm của Kaopiz đã được hội đồng đánh giá cao về chất lượng dịch vụ thông qua sự hài lòng của khách hàng, chính sách chăm sóc, hậu mãi, đáp ứng nhu cầu người dùng cùng tính năng bảo mật cao.

Dịch vụ Xuất khẩu phần mềm Kaopiz xuất sắc được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024.

Bên cạnh đó, dịch vụ Xuất khẩu phần mềm Kaopiz còn được ghi nhận về hiệu quả, tối ưu hóa quy trình sản xuất nâng cao năng suất lao động, đồng thời giảm thiểu chi phí cho doanh nghiệp.

Ông Lê Văn Hoàng - CEO Kaopiz chia sẻ: "Liên tục được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê là minh chứng mạnh mẽ cho năng lực và uy tín của Kaopiz, khẳng định nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ Kaopiz trong việc nghiên cứu, phát triển các sản phẩm mang thương hiệu Việt thành công chinh phục thị trường quốc tế".

Ông Hoàng cũng chia sẻ, Kaopiz đã có gần một thập kỷ kinh nghiệm trong hoạt động cung cấp các giải pháp công nghệ cho thị trường Nhật Bản và thành công chinh phục thị trường khó tính bậc nhất châu Á, khi nằm trong top 5 doanh nghiệp Việt Nam có quy mô lớn nhất ở lĩnh vực xuất khẩu phần mềm tại thị trường Nhật Bản.

Tính đến năm 2023, Kaopiz đã triển khai thành công hơn 500 dự án cùng gần 140 khách hàng ở đa dạng lĩnh vực từ Giáo dục, Y tế, Tự động hóa, Xây dựng đến Bán lẻ,...

Năm 2023, Giải pháp số hoá tài liệu cho thị trường Nhật Bản - Kaopiz Smart OCR do đội ngũ kỹ sư Kaopiz nghiên cứu và độc quyền phát triển đã được vinh danh tại Top 10 Doanh nghiệp có sản phẩm công nghệ số xuất sắc nhất, giải thưởng Make in Viet Nam 2023 do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức.

Sản phẩm Kaopiz Smart OCR được vinh danh tại Top 10 sản phẩm công nghệ xuất sắc nhất giải thưởng Make in Vietnam 2023.

Khẳng định chất lượng dịch vụ và mang lại ưu thế vượt trội cho khách hàng, Kaopiz hiện sở hữu nhiều giải thưởng danh giá và chứng chỉ mang tầm cỡ quốc tế như: Top 10 Doanh nghiệp A-IoT Việt Nam năm 2019, Top 10 doanh nghiệp CNTT Việt Nam năm 2022, Platinum Partner của Tổ chức cấp chứng chỉ phần mềm uy tín nhất thế giới ISTQB và là Đối tác kiến trúc tối ưu (Well-Architected Partner) cùng Đối tác tư vấn cấp cao (Advanced Consulting Partner) của nền tảng Điện toán đám mây AWS.

Kaopiz xác định chuyển mình mạnh mẽ trong giai đoạn mới

Năm 2023, Kaopiz khai trương và đi vào vận hành chi nhánh Đà Nẵng. Đại diện doanh nghiệp cho biết việc thành lập chi nhánh này góp phần đạt được mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng hiện hữu tại khu vực miền Trung.

Kaopiz trao ký kết ghi nhớ hợp tác đầu tư cùng Tập đoàn Hammock tại Diễn đàn kinh tế Việt Nam - Nhật Bản 2023.

Ngoài mảng dịch vụ phần mềm, Kaopiz hiện sở hữu các sản phẩm công nghệ dành riêng cho thị trường Việt: Ứng dụng hỗ trợ người dùng oto tại Việt Nam KGO và học viện Codestar chuyên cung cấp các khóa học về công nghệ thông tin dành cho mọi độ tuổi.

Ông Lê Văn Hoàng chia sẻ, giai đoạn 2024 - 2030 là giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ sau 10 năm thành lập và phát triển, hứa hẹn nhiều đổi mới trong các sản phẩm, dịch vụ Kaopiz.

Bên cạnh thị trường chính tại Nhật Bản, Kaopiz đặt ra kế hoạch mở rộng quy mô công ty và tăng trưởng hoạt động kinh doanh ở đa dạng lĩnh vực trên phạm vi toàn cầu, liên tục mở rộng và hiện diện tại nhiều quốc gia trong giai đoạn tiếp theo, thông qua gia tăng hoạt động đầu tư nước ngoài M&A.

Kaopiz cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển các sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số thông qua dành tối thiểu 10% ngân sách hàng năm cho hoạt động nghiên cứu, đầu tư và phát triển các dự án start-up mới. Mục tiêu từ nay đến năm 2030, doanh thu từ các sản phẩm, dịch vụ thuộc mảng sản phẩm công nghệ đóng góp 50% doanh thu chung của toàn công ty.

