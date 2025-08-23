Kamidi và ReCircle for Kid hợp tác đưa sản phẩm mẹ & bé đến từng gia đình Việt

(VTC News) -

Kamidi - Thương hiệu uy tín được các bệnh viện lớn tin dùng

Gia nhập thị trường mẹ & bé Việt Nam từ nhiều năm, Kamidi nhanh chóng trở thành lựa chọn tin cậy của hàng triệu mẹ bỉm. Với thông điệp “Hiểu điều mẹ muốn”, thương hiệu không ngừng nghiên cứu, cải tiến để mang đến những sản phẩm an toàn, tiện ích và phù hợp với nhu cầu chăm sóc mẹ & bé hiện đại.

Hiện nay, sản phẩm Kamidi đã có mặt tại nhiều bệnh viện đầu tỉnh như Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, Bệnh viện Sản nhi Nghệ An, Bệnh viện Phụ Sản Thái Bình…

Không chỉ chăm sóc con ngay từ lúc chào đời, Kamidi còn mang đến cho khách hàng trải nghiệm được chăm sóc trong dịch vụ giải trí khi trở thành đối tác chiến lược với AeonMall đưa sản phẩm vào khu vực chăm sóc bé trong hệ thống trung tâm thương mại, giúp khách hàng có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng dịch vụ tại đây.

Sản phẩm của Kamidi vẫn luôn được hàng triệu mẹ bỉm tin dùng và lựa chọn.

Từ tháng 8/2025, Kamidi Việt Nam chính thức hợp tác với ReCircle for Kid - một trong những đại lý phân phối sản phẩm mẹ và bé chính hãng với nhiều chuỗi cửa hàng lớn tại TP.HCM, nhằm mở rộng độ phủ và tăng trải nghiệm mua sắm của các gia đình.

ReCircle for Kid - đại lý chính hãng lớn của Kamidi tại TP.HCM

ReCircle for Kid từ lâu đã là cái tên quen thuộc với các mẹ bỉm sữa TP. HCM khi tìm mua các sản phẩm mẹ & bé chính hãng. Không chỉ nổi bật nhờ danh mục sản phẩm đa dạng, ReCircle for Kid còn ghi điểm với khách hàng nhờ dịch vụ tư vấn tận tâm, giúp mẹ dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp nhất cho bé.

Chuỗi cửa hàng ReCircle for Kid chuyên phân phối sản phẩm mẹ và bé chính hãng.

Hiện tại, ReCircle for Kid tự hào là một trong những điểm phân phối sản phẩm Kamidi lớn nhất tại TP.HCM, mang đến đầy đủ các dòng sản phẩm nổi bật như: Bình sữa Kamidi PPSU, Bình sữa silicone, máy hút sữa Kamidi Max, máy tiệt trùng đa năng tích hợp đun nước pha sữa Kamidi Lux 1,…

Tất cả sản phẩm đều được kiểm định nghiêm ngặt, đảm bảo nguồn gốc rõ ràng và an toàn tuyệt đối cho mẹ và bé.

Lan tỏa sứ mệnh chăm sóc mẹ & bé

Việc hợp tác với ReCircle for Kid không chỉ là một bước tiến mới trong chiến lược mở rộng mạng lưới phân phối của Kamidi, mà còn khẳng định chất lượng sản phẩm mang lại hiệu quả cao giúp Kamidi đến gần hơn với khách hàng. Đồng thời, đây cũng là minh chứng cho nỗ lực của thương hiệu trong việc nâng cao tiêu chuẩn chăm sóc mẹ & bé tại Việt Nam.

Không gian trưng bày sản phẩm Kamidi tại cửa hàng ReCircle Kid Bình Dương.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Kamidi Việt Nam còn tích cực tham gia các chương trình xã hội và hợp tác với nhiều bệnh viện lớn để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe mẹ & bé. Những hoạt động này không chỉ góp phần thực hiện sứ mệnh đồng hành cùng mẹ trên hành trình chăm con, mà còn lan tỏa giá trị nhân văn đến cộng đồng.

