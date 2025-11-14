JINS khai trương cửa hàng đầu tiên tại TTTM Saigon Centre

(VTC News) -

Với triết lý “Magnify Life - Cùng mở tầm mắt", JINS mang đến các dòng sản phẩm mắt kính với thiết kế thanh thoát, tinh giản, công năng vượt thời gian, cùng dịch vụ chất lượng cao đến các khách hàng Việt.

Cửa hàng đầu tiên của JINS tại Việt Nam mang dấu ấn giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, được hình thành từ hai yếu tố: “trật tự” (Order) định hình cấu trúc tổng thể, và “tỷ lệ cơ thể” (body scale) đảm bảo không gian phù hợp với con người, dựa trên hệ thống đo lường Shakkan-hō cổ xưa. Các giá trưng bày được bố trí xen kẽ theo lưới, vừa tạo độ sâu vừa tối ưu hóa diện tích trưng bày, hình thành “khoảng không gian giữa các cột” có thể đi lại thoải mái.

JINS giới thiệu 4 dòng sản phẩm kính mắt ứng dụng công nghệ tiên tiến:

JINS Airframe: Thoải mái - Nhẹ nhàng - Linh hoạt - Bền bỉ: Với trọng lượng siêu nhẹ, độ ôm hoàn hảo cùng thiết kế tối giản hiện đại. Thiết kế Airframe nổi bật với phần đệm mũi silicon và đầu gọng cao su, mang lại cảm giác thoải mái tối đa. Mỗi thiết kế được làm từ chất liệu hiệu năng cao như PPSU và β-titanium mang đến độ bền vượt trội.

360°: Bản lề chuyển động đa hướng - Độ bền vượt trội: Một trong những sáng tạo độc quyền của JINS - bản lề chuyển động đa hướng mang đến trải nghiệm đeo thoải mái và linh hoạt hơn bao giờ hết

JINS Home: Phù hợp để đeo khi ở nhà, thư giãn - Không để lại vết hằn: mang đến cảm giác thoải mái tuyệt đối với gọng kính nhẹ, linh hoạt, giúp bạn tận hưởng trọn vẹn thời gian riêng tư của mình

Combination Titanium: Thiết kế tinh tế - Phom dáng hoàn hảo: Được chế tác từ chất liệu beta titanium cao cấp, bộ sưu tập gọng kính mang đến cảm giác thanh thoát cùng độ vừa vặn hoàn hảo.