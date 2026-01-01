Ít nhất 10 người thiệt mạng trong vụ nổ quán bar Thụy Sĩ đêm giao thừa

(VTC News) -

Sự việc xảy ra vào khoảng 1h30 sáng tại khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Crans-Montana, thuộc bang Valais (giờ địa phương), đúng thời điểm hàng trăm người đang tụ tập mừng năm mới tại quán Le Constellation Bar and Lounge, một địa điểm giải trí nằm ở tầng hầm của tòa nhà trong khu nghỉ dưỡng nổi tiếng vùng Alps.

Theo các nguồn tin địa phương, thời điểm xảy ra vụ nổ có hơn 100 người đang ở bên trong quán. Quán bar này có sức chứa hơn 300 người, tuy nhiên con số chính xác về số người thực sự có mặt bên trong vẫn chưa được xác nhận.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội về vụ nổ. (Nguồn: Twitter)

Vụ nổ gây ra hỏa hoạn lớn, khiến lực lượng cứu hỏa, xe cứu thương và trực thăng cứu hộ phải được huy động khẩn cấp. Một bác sĩ thuộc lực lượng cứu hộ đường không của Thụy Sĩ cho biết các bệnh viện trong khu vực đang bị quá tải do số lượng lớn nạn nhân bị bỏng được chuyển đến cấp cứu.

Cảnh sát bang Valais cho biết khu vực xung quanh hiện trường bị phong tỏa hoàn toàn và vùng cấm bay tạm thời được thiết lập trên không phận Crans-Montana để phục vụ công tác cứu hộ và điều tra. Nhà chức trách cũng mở đường dây nóng hỗ trợ thân nhân các nạn nhân.

Cảnh sát làm việc ở hiện trường.

Theo cảnh sát, vụ việc không được coi là một hành động khủng bố. Nguyên nhân chính xác của vụ nổ hiện vẫn chưa được xác nhận. Tuy nhiên, một số cơ quan truyền thông Thụy Sĩ dẫn nguồn tin ban đầu cho rằng vụ nổ có thể liên quan đến thiết bị pháo hoa hoặc hiệu ứng kỹ thuật được sử dụng trong một buổi biểu diễn âm nhạc mừng năm mới tại quán.

Vụ việc được cho là xảy ra khi khách đang ăn mừng năm mới và đám cháy hiện đã được kiểm soát. Quán bar nơi xảy ra vụ nổ nằm ở tầng hầm của tòa nhà.

Nhà chức trách cho biết con số thương vong vẫn có thể thay đổi khi công tác xác minh tiếp tục được tiến hành. Quốc tịch của các nạn nhân hiện chưa được công bố, song cảnh sát nhấn mạnh Crans-Montana là một khu nghỉ dưỡng trượt tuyết nổi tiếng quốc tế, thường xuyên đón lượng lớn du khách nước ngoài.

Cảnh sát Thụy Sĩ dự kiến sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết sau khi có kết quả điều tra ban đầu.