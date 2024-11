Israel đáp trả lệnh bắt giữ Thủ tướng Netanyahu của ICC

(VTC News) -

Hôm 21/11, ICC cáo buộc Thủ tướng Benjamin Netanyahu và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant phạm "tội ác chống lại loài người" trong cuộc chiến của Israel với lực lượng Hamas ở dải Gaza.

Tổng thống Israel Isaac Herzog gọi quyết định này là "vô lý" và tuyên bố "nó chế giễu sự hy sinh của tất cả những người đấu tranh cho công lý".

ICC phát lệnh bắt giữ Thủ tướng Benjamin Netanyahu và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant. (Ảnh: Getty)

"ICC chọn phe khủng bố và tội ác thay vì dân chủ và tự do, biến chính hệ thống tư pháp thành lá chắn sống cho tội ác chống lại loài người của Hamas”, ông Herzog viết trên X.

Bộ trưởng An ninh quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir lập luận, tổ chức có trụ sở tại The Hague "một lần nữa cho thấy họ hoàn toàn chống lại người Do Thái".

Chủ tịch Quốc hội Israel Amir Ohana nói tội ác chống lại loài người trong cuộc xung đột này là do Hamas gây ra.

"ICC đang chính trị hóa, biến mình thành công cụ của những kẻ khủng bố và những kẻ tìm cách tước bỏ quyền tồn tại của Israel cũng như quyền bảo vệ công dân khỏi nạn khủng bố diệt chủng", Chủ tịch Quốc hội Israel nhấn mạnh.

Cùng ngày, tòa án ban hành lệnh bắt giữ đối với chỉ huy quân sự Hamas Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri, vì bị cáo buộc phạm tội ác chiến tranh. Israel tuyên bố giết chết ông ta trong cuộc không kích vào hồi đầu năm nay.

Israel bắt đầu chiến dịch quân sự tại dải Gaza nhằm đáp trả cuộc tấn công xuyên biên giới của Hamas vào ngày 7/10/2023, trong đó khoảng 1.200 người thiệt mạng và 250 người khác bị bắt làm con tin. Ít nhất 101 người trong số này vẫn chưa được trả tự do.

Theo dữ liệu mới nhất từ ​​Cơ quan Y tế Gaza, hơn 44.056 người Palestine thiệt mạng và hơn 104.000 người bị thương trong những cuộc tấn công của Israel.

Số liệu của Liên hợp quốc cho thấy ít nhất 1,9 triệu người Palestine ở dải Gaza - chiếm khoảng 90% dân số phải di dời trong nước do giao tranh.