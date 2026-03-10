(VTC News) -

Iran từ giờ sẽ chỉ phóng các tên lửa mang đầu đạn nặng trên 1 tấn, theo tuyên bố của chỉ huy lực lượng Không gian Vũ trụ thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), tướng Majid Mousavi, hôm /3. Thông tin này được Iran International đăng tải.

Tướng Majid Mousavi cho biết các cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào mục tiêu của Mỹ và Israel được dự báo sẽ còn gia tăng mạnh hơn nữa trong thời gian tới.

Căng thẳng trong khu vực đã leo thang kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành cuộc tấn công chung vào Iran ngày 28/2, khiến hơn 1.200 người thiệt mạng, trong đó có Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei.

Iran tuyên bố sử dụng tên lửa đầu đạn từ 1 tấn trở lên tấn công Mỹ và Israel. (Ảnh minh họa)

Sau đó, Iran đáp trả bằng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa, nhắm vào Israel, Jordan, Iraq và các quốc gia vùng Vịnh có căn cứ quân sự của Mỹ.

Để hình dung mức độ sức mạnh: vào giai đoạn đầu của cuộc xung đột hiện nay, một quả tên lửa nặng vài trăm kg (dưới 1 tấn) đã phá hủy hoàn toàn một tòa nhà tại Tel Aviv.

Ông Mousavi cũng cho biết tần suất và cường độ phóng tên lửa sẽ tiếp tục gia tăng, đồng thời phạm vi các cuộc tấn công cũng sẽ được mở rộng.

Theo một báo cáo của The Wall Street Journal dẫn lời Martin Sampson, cựu cố vấn quốc phòng Anh và chuyên gia quân sự Trung Đông, dù đã bị suy yếu bởi các cuộc tấn công của Mỹ và Israel, Iran vẫn sở hữu một kho vũ khí mạnh đáng kể.

Kho vũ khí này bao gồm tên lửa hành trình, năng lực tác chiến mạng và thủy lôi, và theo Sampson, Iran “vẫn có khả năng leo thang xung đột ở quy mô rộng hơn nhiều” nhờ số vũ khí còn lại.

Trong những đợt tấn công gần đây, Iran cũng đã bắt đầu sử dụng bom chùm. Loại vũ khí này có sức tàn phá lớn và Iran từng sử dụng nó trong cuộc chiến 12 ngày với Israel vào mùa hè năm 2025.

Theo một cuộc điều tra ban đầu trong cuộc chiến đó, tên lửa mang bom chùm tách thành nhiều quả bom nhỏ ở độ cao khoảng 7 km, tạo ra vùng ảnh hưởng rộng khoảng 8 km khi rơi xuống mặt đất. Mỗi quả bom nhỏ mang khoảng 2 kg thuốc nổ.

Tướng Mousavi không cho biết liệu các đầu đạn nặng hơn 1 tấn trong tương lai có chứa bom chùm hay không, vì loại vũ khí này có thể được thiết kế với nhiều mức trọng lượng khác nhau.

Mặc dù hôm thứ Bảy còi báo động tên lửa vang lên dày đặc trên khắp Israel, buộc hàng triệu người phải vào phòng an toàn và hầm trú bom, quân đội Israel (IDF) cho biết họ đã phá hủy khoảng 75% bệ phóng tên lửa của Iran.

Con số này tăng so với 65% được công bố hai ngày trước đó. Tuy nhiên, các nguồn tin từ IDF cũng thừa nhận rằng chưa thể chắc chắn việc chặn hoàn toàn các cuộc tấn công tên lửa của Iran trong thời gian gần.