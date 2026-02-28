Iran phóng tên lửa trả đũa Israel, căn cứ Mỹ trúng đạn

(VTC News) -

Bộ Ngoại giao Iran cho biết lực lượng vũ trang nước này “hoàn toàn sẵn sàng” và sẽ khiến những bên tấn công “phải hối hận về hành động của mình”, sau các cuộc không kích nhằm vào lãnh thổ Iran.

Theo tuyên bố, các cuộc tấn công của Israel sáng 28/2 đã nhằm vào “toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền quốc gia” của Iran, bao gồm cả cơ sở hạ tầng phòng thủ và các địa điểm phi quân sự tại nhiều thành phố.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi phát biểu tại Hội nghị Giải trừ quân bị, ở trụ sở châu Âu của Liên hợp quốc tại Geneva, Thụy Sĩ, thứ Ba, ngày 17/2/2026. (Ảnh tư liệu: Martial Trezzini/Keystone qua AP)

Tehran cáo buộc “hành động gây hấn quân sự mới của Mỹ và chế độ Do Thái” vi phạm luật pháp quốc tế và các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc. Iran coi đây là sự xâm phạm rõ ràng đối với hòa bình và an ninh quốc tế, đồng thời nhấn mạnh bảo lưu quyền hợp pháp để đáp trả một cách dứt khoát, viện dẫn Điều 51 Hiến chương Liên hợp quốc về quyền tự vệ.

“Lịch sử cho thấy người Iran chưa từng đầu hàng trước sự xâm lược. Lần này cũng vậy, phản ứng của Iran sẽ mang tính quyết định”, tuyên bố nhấn mạnh.

Căn cứ Mỹ tại Bahrain trúng tên lửa.

Theo đó, Iran tuyên bố đã tiến hành cuộc tấn công trả đũa trực tiếp nhằm vào Israel bằng UAV và tên lửa. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 28/2 cho biết “làn sóng đầu tiên” của chiến dịch đã được triển khai, đồng thời ám chỉ các đợt tấn công tiếp theo có thể tiếp tục.

“Để đáp trả hành động gây hấn của kẻ thù thù địch và tội phạm chống lại Cộng hòa Hồi giáo Iran, làn sóng đầu tiên của các cuộc tấn công tên lửa và UAV quy mô lớn nhằm vào các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng đã bắt đầu”, IRGC tuyên bố.

Một quan chức cấp cao Iran nói với Al Jazeera rằng Israel cần “chuẩn bị cho những gì sắp tới”, đồng thời cảnh báo mọi tài sản và lợi ích của Mỹ và Israel tại Trung Đông “đã trở thành mục tiêu hợp pháp”. Theo quan chức này, sau cuộc tấn công, “không còn lằn ranh đỏ” và phản ứng của Tehran sẽ kéo dài, phức tạp.

Israel xác nhận nhiều loạt tên lửa đã được phóng về phía nước này và hệ thống phòng không toàn quốc được kích hoạt để đánh chặn. Các tiếng nổ lớn vang lên tại khu vực miền Bắc Israel khi quân đội nỗ lực bắn hạ mục tiêu bay tới.

Người dân chạy vào nơi trú ẩn sau khi còi báo động vang lên sau các cuộc không kích của Israel nhằm vào Iran, tại Haifa, tại miền Bắc Israel, thứ Bảy, ngày 28/2/2026. (Ảnh AP/Leo Correa)

Quân đội Israel cho biết “một loạt tên lửa bổ sung” tiếp tục được phóng sau đợt tấn công ban đầu. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Qatar thông báo một tên lửa Iran đã bị hệ thống phòng không Patriot đánh chặn trên không phận nước này.

Hiện chưa có thông tin chính thức về thiệt hại hay thương vong.

Động thái của Iran diễn ra sau khi rạng sáng cùng ngày Israel tuyên bố thực hiện “đòn tấn công phủ đầu” nhằm vào Iran, gần khu vực đặt văn phòng của Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei tại thủ đô Tehran.

Sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận Washington đã bắt đầu chiến dịch quân sự “quy mô lớn” chống lại Iran, với mục tiêu loại bỏ mối đe dọa đối với người dân Mỹ và các lợi ích an ninh quốc gia cốt lõi, đồng thời phá hủy năng lực tên lửa của Tehran.

Khói bốc lên sau một vụ nổ, sau khi Israel và Mỹ tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran, tại Tehran, Iran, ngày 28/2/2026. (Ảnh: Majid Asgaripour/WANA (Hãng tin Tây Á) cung cấp qua REUTERS)

Theo quan chức Iran, ông Khamenei không có mặt tại Tehran khi xảy ra không kích và đã được đưa tới nơi an toàn. Bộ trưởng Quốc phòng Israel cho biết chiến dịch nhằm ngăn chặn mối đe dọa an ninh, trong bối cảnh Mỹ đồng thời tăng cường triển khai máy bay chiến đấu và tàu chiến tới khu vực để gây sức ép liên quan chương trình hạt nhân Iran.

Trước đó, Iran nhiều lần bác bỏ cáo buộc theo đuổi vũ khí hạt nhân. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian hôm thứ Năm khẳng định Tehran “sẽ không sở hữu vũ khí hạt nhân” và phủ nhận cáo buộc của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng nước này đang tìm cách chế tạo bom nguyên tử.

Đầu tuần, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cũng phát biểu tại Hội nghị Giải trừ quân bị của Liên hợp quốc rằng Iran “sẽ không bao giờ tìm kiếm vũ khí hạt nhân”, đồng thời kêu gọi giải trừ quân bị hoàn toàn và sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình.

Một tên lửa đạn đạo đất đối đất Khorramshahr thế hệ 4 mới, mang tên Khaibar, có tầm bắn 2.000 km, được phóng tại một địa điểm không được tiết lộ ở Iran, theo bức ảnh công bố ngày 25/5/2023. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Iran/WANA (Hãng tin Tây Á)/phát hành qua REUTERS)

Theo NDTV, các nước phương Tây coi kho tên lửa đạn đạo của Iran vừa là mối đe dọa quân sự đối với ổn định Trung Đông, vừa có thể trở thành phương tiện mang đầu đạn hạt nhân nếu Tehran phát triển vũ khí nguyên tử. Iran bác bỏ cáo buộc này và khẳng định không có ý định chế tạo bom hạt nhân. Theo Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ, Iran sở hữu kho tên lửa đạn đạo lớn nhất Trung Đông và tự áp trần tầm bắn khoảng 2.000 km - mức mà các quan chức nước này cho là đủ để bảo vệ lãnh thổ, đồng thời có thể vươn tới Israel. Nhiều cơ sở tên lửa đặt tại và quanh Tehran, cùng ít nhất năm “thành phố tên lửa” ngầm ở các tỉnh như Kermanshah, Semnan và khu vực gần Vịnh Ba Tư. Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) cho biết Iran sở hữu nhiều tên lửa tầm xa có thể vươn tới Israel, gồm Sejil (khoảng 2.000 km), Emad (1.700 km), Ghadr (2.000 km), Shahab-3 (1.300 km), Khorramshahr (2.000 km) và Hoveyzeh (1.350 km). Hãng tin bán chính thức ISNA của Iran hồi tháng 4/2025 công bố đồ họa về chín loại tên lửa có thể đánh tới Israel, trong đó Sejil được cho là đạt tốc độ hơn 17.000 km/giờ với tầm bắn 2.500 km; ngoài ra còn có Kheibar (2.000 km) và Haj Qasem (1.400 km).