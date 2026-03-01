Iran phóng tên lửa đáp trả Mỹ - Israel, khách sạn hạng sang Dubai cháy lớn

(VTC News) -

Khách sạn 5 sao Fairmont The Palm tại khu nghỉ dưỡng cao cấp Palm Jumeirah (Dubai) bốc cháy ngày 28/2 sau khi trúng vật thể được cho là tên lửa của Iran, diễn ra giữa lúc Tehran đáp trả loạt không kích của Israel và Mỹ.

Các video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy lửa bùng lên gần lối vào tòa nhà, cột khói đen dày đặc bao trùm đường chân trời thành phố. Chính quyền địa phương xác nhận bốn người bị thương đã được đưa đi cấp cứu và đám cháy sau đó được khống chế.

Khói bốc lên từ khách sạn tại khu Palm Jumeirah nổi tiếng ở Dubai. (Ảnh: Reuters)

(Ảnh: @LunaETHWhale/X)

Một cư dân cho biết bầu không khí trong thành phố trở nên căng thẳng: “Khắp nơi đều có hình ảnh đánh chặn tên lửa. Tôi đang chuẩn bị vali đề phòng… nhưng cũng không thể rời đi vì không phận đã đóng. Điều mọi người lo sợ cuối cùng đã xảy ra”.

Cảnh tượng tương tự cũng xuất hiện tại nhiều quốc gia vùng Vịnh - vốn lâu nay được xem là những “ốc đảo ổn định” của Trung Đông.

Các diễn biến xảy ra chỉ vài giờ sau khi Mỹ và Israel mở chiến dịch không kích quy mô lớn nhằm vào Iran mang tên "Sư tử gầm". Tehran nhanh chóng đáp trả bằng loạt tấn công diện rộng nhắm vào Israel, các căn cứ quân sự Mỹ và nhiều mục tiêu trong khu vực.

Tại Bahrain, một UAV Iran lao vào tòa nhà cao tầng và phát nổ, trong khi cơ quan an ninh quốc gia nước này bị tên lửa tấn công. Hình ảnh trên mạng cho thấy căn cứ hải quân Mỹ, nơi đặt sở chỉ huy Hạm đội 5, cũng trúng đạn. Ở Kuwait, một UAV rơi xuống sân bay chính, làm bị thương nhiều nhân viên và gây hư hại cơ sở hạ tầng.

Một tòa nhà bốc cháy sau khi trúng đòn tấn công bằng máy bay không người lái của Iran, sau khi Israel và Mỹ không kích Iran, tại khu Seef, thủ đô Manama, Bahrain, ngày 28/2/2026. (Ảnh: Reuters/Stringer)

Trong khi Iran tấn công vùng Vịnh và Israel, các lực lượng đồng minh của Tehran cũng tham chiến. Những căn cứ của Lực lượng Huy động Nhân dân thân Iran tại Iraq bị Mỹ hoặc Israel không kích, khiến ít nhất hai tay súng Kataeb Hezbollah thiệt mạng. Sau đó, Kataeb Hezbollah và lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố sẽ tham gia tấn công các căn cứ quân sự Mỹ trong khu vực.

Chỉ vài giờ sau khi chiến dịch bắt đầu, giao tranh vượt xa phạm vi cuộc đối đầu Israel - Iran năm 2025. Sự leo thang nhanh chóng khiến tâm lý lo ngại lan rộng khắp Trung Đông. Tại Liban, người dân xếp hàng dài tại các trạm xăng, sân bay Beirut hủy nhiều chuyến bay, siêu thị chật kín người tích trữ nhu yếu phẩm,

Nhiều chú ý dồn vào Hezbollah - lực lượng thân Iran tại Liban - khi nguy cơ mở thêm một mặt trận mới được đặt ra. Tuy nhiên, tuyên bố ban đầu của nhóm chỉ lên án Mỹ và Israel vi phạm Hiến chương Liên hợp quốc mà chưa xác nhận tham chiến. Giới chức Liban lo ngại nếu Hezbollah tham gia, Israel có thể phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào nước này.

Các quốc gia Ả Rập trong khu vực đồng loạt lên án các cuộc tấn công, cho rằng chủ quyền lãnh thổ bị xâm phạm. Qatar gọi đây là “cuộc tấn công trực tiếp vào an ninh quốc gia” và cảnh báo có quyền đáp trả.

Trong cuộc phỏng vấn với NBC, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định Tehran “không có ý định tấn công các nước vùng Vịnh”, mà đang nhắm vào các căn cứ Mỹ “trong hành động tự vệ”.

Việc tấn công các nước vùng Vịnh đánh dấu bước leo thang hiếm thấy, bởi trong các vòng xung đột trước đây, Iran thường tránh mở rộng chiến sự tới các quốc gia này. Một số chuyên gia nhận định Tehran có thể muốn gây sức ép để các đồng minh của Washington buộc Mỹ dừng chiến dịch không kích. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cảnh báo động thái này có thể phản tác dụng, khiến các nước trong khu vực ngả hẳn về Mỹ.

Nhà chức trách Dubai kêu gọi người dân và du khách giữ bình tĩnh, đồng thời hạn chế lan truyền các hình ảnh chưa kiểm chứng, trong bối cảnh khu vực Trung Đông đứng trước nguy cơ xung đột lan rộng.