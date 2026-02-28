Iran tuyên bố phá hủy radar hơn 1 tỷ USD của Mỹ tại Qatar

(VTC News) -

Theo Al Mayadeen, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã phá hủy hệ thống radar cảnh báo tên lửa đạn đạo AN/FPS-132 của Mỹ đặt tại Qatar trong đòn đáp trả mới nhất.

Theo thông tin do IRGC công bố, cuộc tấn công nhằm vào một căn cứ quân sự Mỹ tại Qatar là một phần trong chiến dịch phản công sau các đòn không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran trước đó.

Trong tuyên bố, IRGC cho biết hệ thống AN/FPS-132 là radar cảnh báo sớm có khả năng phát hiện tên lửa đạn đạo ở khoảng cách lên tới gần 5.000 km. Đây được xem là một mắt xích quan trọng trong mạng lưới phòng thủ tên lửa của Mỹ.

Hệ thống radar AN/FPS-132 của Mỹ đặt tại một căn cứ ở Qatar. (Nguồn: Al Mayadeen)

Theo dữ liệu do Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ công bố năm 2013, hệ thống này có giá trị ước tính khoảng 1,1 tỷ USD.

Truyền hình nhà nước Iran đưa tin radar đã bị đánh trúng bằng máy bay không người lái Shahed-136.

Hệ thống AN/FPS-132 tại Qatar được đặt trong khu phức hợp radar cảnh báo sớm gần thành phố Al-Khor, phía bắc nước này, do Mỹ vận hành và kiểm soát.

Radar này đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong cấu trúc phòng thủ khu vực. Nó cung cấp dữ liệu cảnh báo sớm cho hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa nhiều tầng của Qatar, đồng thời cho mạng lưới của Mỹ và các đồng minh.

Nhờ khả năng phát hiện sớm và theo dõi chính xác các vụ phóng tên lửa từ Iran, Yemen hoặc những khu vực khác, hệ thống giúp bảo vệ lực lượng Mỹ tại căn cứ Al-Udeid và các căn cứ khác trong khu vực. Đồng thời, nó tăng cường năng lực đánh chặn của Mỹ và Israel, góp phần vào chiến lược phòng thủ tên lửa rộng lớn hơn của Washington.

Trong khi đó, hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy tàu ngầm Israel rời khỏi bến cảng Haifa và tăng tốc ra biển, địa điểm đặt căn cứ hải quân chính của Israel. Động thái này làm dấy lên suy đoán về khả năng hải quân Israel tham chiến, dù chưa có tuyên bố chính thức nào từ Tel Aviv về vấn đề này.

Haifa là trung tâm hải quân chiến lược của Israel - nơi triển khai nhiều tàu mặt nước và tàu ngầm hiện đại.