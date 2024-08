Iran bác bỏ lời kêu gọi kiềm chế đáp trả Israel của Mỹ

Trong khi đó, Jordan đã tham gia vào các nỗ lực giảm căng thẳng và chuẩn bị sẵn sàng đối phó nếu cần thiết.

Quyền Ngoại trưởng Iran Ali Bagheri (phải) trong cuộc gặp Ngoại trưởng Jordan Ayman Safadi đang ở thăm Tehran, ngày 4/8/2024. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Iran đã bác bỏ những nỗ lực của Mỹ và các nước Arab nhằm kiềm chế phản ứng của nước này đối với vụ ám sát nhà lãnh đạo chính trị hàng đầu của Hamas tại Tehran, tờ Wall Street Journal ngày 4/8 đưa tin.

Các công tố viên Iran cho biết họ đã mở một cuộc điều tra chính thức về vụ ám sát thủ lĩnh chính trị Ismail Haniyeh của Hamas, diễn ra vài giờ sau khi một cuộc không kích của Israel sát hại một chỉ huy cấp cao của Hezbollah ở Beirut (Liban). Hai cuộc tấn công, sau một cuộc tấn công bằng tên lửa vào một sân bóng đá ở Cao nguyên Golan do Israel kiểm soát, đã làm leo thang một chu kỳ bạo lực gần đây và đe dọa đẩy khu vực này đến bờ vực chiến tranh.

Các nhà lãnh đạo Iran đã tuyên bố sẽ đáp trả và nói với các nhà ngoại giao Arab rằng họ không quan tâm nếu phản ứng này gây ra chiến tranh. Trước đó Mỹ đã yêu cầu các đối tác châu Âu và các chính phủ khác truyền đạt thông điệp tới Iran là không leo thang, cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công đáng kể nào cũng sẽ dẫn đến phản ứng và báo hiệu rằng những nỗ lực của Tổng thống mới của Iran Masoud Pezeshkian nhằm cải thiện mối quan hệ với phương Tây sẽ có cơ hội tốt hơn nếu Tehran thể hiện sự kiềm chế.

Mỹ cho biết, như một phần của thông điệp, rằng họ cũng đang gây sức ép buộc Israel phải hạ nhiệt.

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Jordan Ayman Safadi đã đến thăm Tehran ngày 4/8 để thảo luận về các cách xoa dịu căng thẳng, nhấn mạnh rằng Jordan sẽ không trở thành chiến trường trong tình hình hiện tại.

Trong cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa của Iran vào Israel hồi tháng 4 vừa qua, Jordan đã chặn các tên lửa bay vào không phận của mình hướng về Israel. Lần này họ cảnh báo sẵn sàng thực hiện các hành động tương tự nếu cần thiết.

Liên quan đến vụ ám sát thủ lĩnh của Hamas, các chính trị gia ở Tehran cho biết vụ việc đã phơi bày những thất bại về tình báo của các cơ quan an ninh Iran. "Có những lỗ hổng trong hệ thống thông tin an ninh của chúng tôi", Ahmad Bakhshaish Ardestani, thành viên của Ủy ban Đối ngoại và An ninh Quốc gia tại Quốc hội Iran, nói.

Về phía Israel, nước này đã đặt quân đội vào tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao, trong khi Mỹ đã nỗ lực chuẩn bị các phương tiện quân sự và phối hợp với đối tác khu vực để ngăn chặn một cuộc tấn công mà một số người lo ngại có thể rộng hơn, phức tạp hơn cuộc tấn công của Iran hồi tháng 4 năm nay.

Jon Finer, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ, phát biểu với ABC News hôm 4/8 rằng: "Chúng tôi đang chuẩn bị cho mọi khả năng, giống như chúng tôi đã làm trước ngày 13/4 khi Iran tấn công Israel và Mỹ, cùng liên minh các đối tác và đồng minh của chúng tôi, đã hợp tác với Israel để đánh bại cuộc tấn công đó".

Trong cuộc tấn công đó, Iran đã bắn hơn 300 UAV và tên lửa vào Israel, nhưng chỉ sau khi gửi thông báo cho các nhà ngoại giao cũng như cho Israel và Mỹ cơ hội chuẩn bị. Cuối cùng, hầu hết các tên lửa và UAV đã bị bắn hạ trước khi đến Israel. Nhưng lần này, Iran đã từ chối cung cấp cảnh báo chi tiết giúp giảm thiểu tác động của bất kỳ cuộc tấn công tiềm tàng nào.