InphrCare - nền tảng y tế số hướng tới người bệnh trong kỷ nguyên AI

(VTC News) -

Hành trình kiến tạo nền y tế thông minh

Trong làn sóng chuyển đổi số toàn cầu, y tế đang trải qua một cuộc cách mạng công nghệ sâu rộng. Giữa bối cảnh đó, InphrCare nổi lên như giải pháp tiên phong giúp con người kiểm soát, hiểu rõ và chủ động hơn trong chăm sóc sức khỏe.

Là doanh nghiệp công nghệ hoạt động trong lĩnh vực y tế, công ty phát triển InphrCare với mục tiêu đưa công nghệ phục vụ con người hiệu quả và gần gũi nhất. Nền tảng hồ sơ sức khỏe cá nhân (PHR) tích hợp giúp người dùng quản lý toàn bộ dữ liệu y tế tại một nơi duy nhất, hạn chế xét nghiệm trùng lặp và tối ưu hiệu quả điều trị.

Đại diện công ty chia sẻ: “Chúng tôi muốn tạo nên một môi trường y tế lấy bệnh nhân làm trung tâm, nơi mỗi người có thể hiểu rõ hơn về cơ thể mình và được chăm sóc chủ động hơn, không còn rào cản trong tiếp cận thông tin y tế.”

Từ COVID-19 đến cuộc cách mạng dữ liệu sức khỏe cá nhân

Trong đại dịch COVID-19, InphrCare được triển khai hỗ trợ người bệnh cách ly tại nhà, theo dõi sức khỏe và nhận hướng dẫn y tế từ xa. Thành công này giúp chứng minh tính hiệu quả của mô hình chăm sóc dựa trên hồ sơ PHR và khẳng định vai trò của công nghệ trong y tế cộng đồng.

Kinh nghiệm từ giai đoạn đó trở thành nền tảng để InphrCare tiếp tục phát triển mô hình y tế số dựa trên dữ liệu, nơi thông tin y tế của mỗi người được kết nối, phân tích và chuyển hóa thành tri thức hữu ích cho quá trình điều trị.

Nền tảng InphrCare - hệ thống hồ sơ sức khỏe cá nhân tích hợp, kết nối người dùng với cơ sở y tế và trợ lý AI chăm sóc tinh thần SO-Fi."

AI và IoT - nền tảng cho chăm sóc sức khỏe cá nhân hóa

Phiên bản InphrCare ra mắt tại Diễn đàn Số Việt Nam - Hàn Quốc 2025 đánh dấu bước tiến mới khi tích hợp trí tuệ nhân tạo và Internet vạn vật.

AI được sử dụng để phân tích hồ sơ y tế cá nhân, kết hợp dữ liệu từ các thiết bị đeo thông minh như đồng hồ hoặc vòng tay theo dõi sức khỏe. Dựa trên đó, hệ thống chatbot cung cấp phản hồi theo thời gian thực, giúp người dùng hiểu rõ hơn về các chỉ số sức khỏe và nhận tư vấn chăm sóc phù hợp.

Không chỉ tổng hợp dữ liệu, InphrCare biến thông tin y tế thành tri thức hữu ích, giúp người dùng đưa ra quyết định khoa học hơn về chế độ ăn uống, nghỉ ngơi và điều trị. “Chúng tôi muốn trao quyền cho mỗi cá nhân để họ trở thành người chủ động trong hành trình chăm sóc sức khỏe của chính mình”, đại diện công ty nhấn mạnh.

Việt Nam - thị trường chiến lược trong bản đồ y tế số châu Á

InphrCare chọn Việt Nam làm thị trường trọng điểm trong chiến lược mở rộng khu vực, nhờ sự hỗ trợ mạnh mẽ từ Chính phủ và tiềm năng lớn trong chuyển đổi số y tế. Đại diện công ty cho biết, Việt Nam có dân số trẻ, năng động, sẵn sàng đón nhận công nghệ mới, là môi trường lý tưởng để phát triển các giải pháp chăm sóc sức khỏe thông minh.

Tại Diễn đàn Số Việt Nam - Hàn Quốc 2025, InphrCare hướng tới hợp tác với bệnh viện, doanh nghiệp công nghệ y tế, công ty bảo hiểm và cơ quan quản lý nhằm xây dựng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe dựa trên dữ liệu, đồng thời giới thiệu ứng dụng AI trong cá nhân hóa chăm sóc sức khỏe - xu hướng đang định hình tương lai y tế toàn cầu.

Chiến lược 5 năm: Từ Việt Nam vươn ra Đông Nam Á

Giai đoạn 2025-2030, InphrCare đặt mục tiêu mở rộng toàn Đông Nam Á, tập trung vào hợp tác với các nhà cung cấp y tế địa phương, tích hợp hệ thống y tế quốc gia và nâng cấp thuật toán AI để cải thiện trải nghiệm người dùng. Việt Nam sẽ là trung tâm R&D của InphrCare tại khu vực, nơi phát triển mô hình AI phù hợp với thể chất và thói quen người dân ASEAN. Đại diện công ty nhấn mạnh: “Chúng tôi muốn cùng Việt Nam phát triển công nghệ, xây dựng mô hình y tế số công bằng và lấy con người làm trọng tâm”.

Hướng tới tương lai y tế không ranh giới

Sự xuất hiện của InphrCare tại Diễn đàn Số Việt Nam - Hàn Quốc 2025 không chỉ thể hiện nỗ lực hợp tác công nghệ song phương, mà còn phản ánh xu hướng phát triển tất yếu của ngành y tế - số hóa, cá nhân hóa và nhân văn hóa.

Với tầm nhìn “y tế lấy bệnh nhân làm trung tâm”, InphrCare đang góp phần định hình kỷ nguyên mới của chăm sóc sức khỏe - nơi công nghệ không thay thế con người, mà giúp con người khỏe mạnh, chủ động và hạnh phúc hơn trong chính hành trình sống của mình.