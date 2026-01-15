Innova Cross tiếp tục gây tiếng vang và thành công trong năm 2025

(VTC News) -

Bên cạnh phiên bản hybrid và bản V, phiên bản G tiêu chuẩn tiếp tục là lợi thế chiến lược, giúp mẫu MPV này định hình vị thế khác biệt trong phân khúc và trên thị trường.

Innova Cross không dẫn đầu tuyệt đối, nhưng có chỗ đứng riêng

Trong quý cuối năm 2025, doanh số Toyota Innova Cross ghi nhận xu hướng tăng trưởng lũy tiến. Cụ thể, mẫu xe này bán ra 754 và 811 chiếc trong tháng 10, tháng 11 và bứt phá đạt 1.121 xe trong tháng 12 - tăng hơn 40% so với mức trung bình của hai tháng trước đó. Sự tăng tốc này đến từ nhu cầu mua sắm cuối năm tăng cao, kết hợp cùng các chương trình ưu đãi thực tế từ hãng.

Innova Cross duy trì sức tăng ổn định, khẳng định vị thế trong phân khúc MPV.

Tính lũy kế đến hết năm 2025, tổng doanh số Innova Cross tại Việt Nam ước đạt hơn 21.600 xe, một con số đủ để đưa mẫu xe này thoát khỏi vị thế “tân binh thử nghiệm” và bước vào nhóm sản phẩm chủ lực với vị thế ổn định, giữ nhịp tốt trong phân khúc đang có sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

Trong phân khúc MPV, Innova Cross không chọn cạnh tranh trực diện cho ngôi vương doanh số, thay vào đó, mẫu xe này thường xuyên duy trì thứ hạng trong top đầu với doanh số ổn định từ vài trăm đến hơn 1.000 xe/tháng ngay cả trong những giai đoạn thị trường chịu tác động từ chính sách ưu đãi theo tháng.

Innova Cross đáp ứng tốt nhu cầu của khách gia đình đông người.

Sức hút của Innova Cross đến từ việc sở hữu mức giá “vừa tầm” khỏa lấp khoảng trống giữa phân khúc MPV phổ thông và xe gia đình cao cấp, đồng thời dung hòa được công nghệ Hybrid với trải nghiệm lái hiện đại và tính thực dụng, độ bền bỉ đặc trưng của thương hiệu.

Innova Cross Hybrid - Vũ khí chiến lược, không phải "phép thử" thị trường

Các dấu mốc tăng trưởng của Innova Cross gắn liền với hybrid, cho thấy cho thấy chiến lược của Toyota đã chạm đúng nhu cầu của thị trường. Thực tế cho thấy phiên bản Hybrid thường xuyên chiếm tới 35 – 40% tổng lượng xe bán ra.

Phiên bản Hybrid thường xuyên chiếm tới 35 – 40% tổng lượng xe bán ra.

Chỉ riêng trong năm 2025, doanh số Innova Cross Hybrid đã chạm mốc 3.021 xe trên tổng số 8.096 - tăng 22,8 % so với mức 2,461 của năm 2024, giữ vững vị trí dẫn đầu trong phân khúc xe Hybrid tại Việt Nam. Điều này chứng minh rằng người dùng đã sẵn sàng lựa chọn Innova Cross Hybrid bởi chất lượng thực tế đã được kiểm chứng cùng giá trị vượt trội từ động cơ xăng lai điện như vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu, thay vì chỉ lựa chọn dựa trên danh tiếng thương hiệu.

Innova Cross bản G – nước đi thực tế, chạm đúng nhu cầu người dùng

Bên cạnh những dấu ấn đậm nét của phiên bản Hybrid, Toyota hoàn thiện dải sản phẩm của mình bằng việc tung ra Innova Cross bản 2.0G với mức giá 730 triệu đồng. Một phiên bản tiêu chuẩn, một lời giải tối ưu cho khoảng trống mà các dòng MPV hạng B trên thị trường còn đang bỏ ngỏ.

Ra mắt đúng thời điểm sức mua cuối năm tăng mạnh, bản G trực tiếp giải tỏa 'cơn khát' của nhóm khách dịch vụ – những người cần một mẫu xe 8 chỗ rộng rãi, gầm cao và khung gầm vững chãi mà các dòng MPV cỡ nhỏ như Veloz Cross chưa thể đáp ứng trọn vẹn.

Innova Cross 2.0G “phả” hơi nóng lên các đối thủ cùng phân khúc và mẫu xe 7 chỗ.

Là phiên bản tiêu chuẩn nhưng Innova Cross 2.0G vẫn gần như giữ nguyên dáng vẻ bề thế như phiên bản V và Hybrid, giúp chiếc xe có nhiều ưu thế hơn so với các mẫu xe cùng phân khúc và các xe 7 chỗ cùng giá tiền.

Không gian nội thất với cấu hình 8 ghế ngồi và dạng bọc da - trang bị được nhóm khách hàng dịch vụ ưa chuộng bởi dễ vệ sinh và không bám mùi. Hàng ghế 3 với 3 ghế ngồi có không gian để chân rộng rãi, độ ngả linh hoạt vượt trội hơn hẳn các mẫu xe đối thủ. Đặc biệt, hàng ghế thứ 2 có thể linh hoạt điều chỉnh vị trí ghế và thậm chí ngả tối đa để tạo mặt phẳng dạng sofa-bed giúp các chuyến đi xa trở nên hết sức thoải mái.

Hàng ghế 3 với độ ngả và khoảng để chân rộng vượt trội so với các đối thủ.

Dù là bản tiêu chuẩn nhưng Innova Cross G vẫn được trang bị đầy đèn hậu và đèn sương mù dạng LED; đèn pha LED tự động. Tiện nghi bên trong có màn hình giải trí 8 inch, kết nối điện thoại thông minh có dây, điều hòa tự động, phanh đỗ điện tử có giữ phanh tự động, đề nổ nút bấm.

Trong khi đó, các mẫu xe 7 chỗ cùng tầm tiền chỉ sử dụng động cơ 1.5L hút khí tự nhiên hoặc 1.5L tăng áp, cho công suất đầu ra thấp hơn. Innova Cross 2.0G được trang bị khối động cơ xăng 2.0L và hộp số vô cấp Direct shift CVT, không chỉ cho khả năng vận hành vượt trội mà cũng được đánh giá cao về độ bền và khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Cụ thể, trong điều kiện hỗn hợp, chiếc xe chỉ tiêu thụ 7.1 lít/100km, thấp hơn phần lớn các đối thủ trong phân khúc.

Với mức giá khá thấp cùng trang bị đủ dùng, ngoại hình trẻ trung đúng chất Cross và chi phí bảo dưỡng rẻ, quy trình bảo dưỡng nhanh chóng, minh bạch, sự xuất hiện của bản G cho thấy tham vọng rõ ràng của hãng xe Nhật trong việc thuyết phục cả những chủ xe dịch vụ khó tính. Chính sự thực dụng tạo áp lực không nhỏ đến các đối thủ cùng tầm tiền và thậm chí là các mẫu xe 7 chỗ gầm cao khác.