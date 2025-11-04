Chia sẻ:
Chính trị
Infographic: Sự nghiệp Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội Đỗ Văn Chiến
Thứ Ba, 04/11/2025 11:28:00 +07:00
(VTC News) -
Ông Đỗ Văn Chiến được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội.
công tác nhân sự
Quốc hội khóa XV
ông Đỗ Văn Chiến
