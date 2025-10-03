Chia sẻ:
Infographic: Sự nghiệp Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa
Thứ Sáu, 03/10/2025 13:09:00 +07:00
(VTC News) -
Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2020-2025, được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, nhiệm kỳ 2025-2030.
