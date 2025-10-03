Chính trị

Infographic: Sự nghiệp Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa

Thứ Sáu, 03/10/2025 13:09:00 +07:00

(VTC News) - Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2020-2025, được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, nhiệm kỳ 2025-2030.

Infographic: Sự nghiệp Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa - 1

Anh Văn(Thiết kế: Nhật Anh)
Thêm thông tin
Bình luận
vtcnews.vn