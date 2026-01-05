  • Zalo

Infographic: Chi tiết 25 ngày nghỉ lễ, Tết năm 2026

Công chức, viên chức, người lao động có 25 ngày nghỉ lễ, Tết (tính cả ngày nghỉ hằng tuần liền kề) hưởng nguyên lương trong năm 2026.

Infographic: Chi tiết 25 ngày nghỉ lễ, Tết năm 2026 - 1
Anh Văn(Thiết kế: Nhật Anh)
