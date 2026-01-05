Mới nhất
Xem nhiều
Bình luận nhiều
Hotline: 0855.911.911
RSS
Liên hệ quảng cáo:
024 36321592
Trang chủ
Liên hệ
Cỡ chữ
Bình luận
Chia sẻ
Được tài trợ
Bình luận
Facebook
Twitter
Zalo
Zalo
Copy
Infographic: Chi tiết 25 ngày nghỉ lễ, Tết năm 2026
Tin nóng
Thứ Hai, 05/01/2026 06:39:00 +07:00
(VTC News) -
Công chức, viên chức, người lao động có 25 ngày nghỉ lễ, Tết (tính cả ngày nghỉ hằng tuần liền kề) hưởng nguyên lương trong năm 2026.
Được tài trợ
Anh Văn
(Thiết kế: Nhật Anh)
Đọc thêm
Đảng, Nhà nước tặng quà nhân dịp chào mừng Đại hội XIV và Tết Nguyên đán
0
Lịch nghỉ Tết Nguyên đán của 65 trường đại học, có trường nghỉ 1 tháng
0
Thủ tướng yêu cầu gộp 2 tháng lương hưu chi trả vào dịp Tết Nguyên đán
0
Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 có gì khác năm ngoái?
0
Tết âm lịch
nghỉ Tết
Tết dương lịch
lịch nghỉ lễ
nghỉ lễ Tết dương lịch
Bình luận
Được tài trợ
Được tài trợ
Được tài trợ
Được tài trợ
Được tài trợ
Được tài trợ
Được tài trợ
Được tài trợ
Được tài trợ
Được tài trợ
Được tài trợ
Bình luận