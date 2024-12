Indonesia 3 lần thắng tuyển Việt Nam, HLV Shin Tae-yong vẫn dè chừng

(VTC News) -

"Nói thật là tôi chưa xem các trận đấu. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam sử dụng đội hình mạnh nhất. Họ chắc chắn là đối thủ khó nhằn cho đội tuyển Indonesia", CNN Indonesia dẫn lời huấn luyện viên Shin Tae-yong đánh giá về đội tuyển Việt Nam. Indonesia là đối thủ của đội tuyển Việt Nam ở vòng bảng AFF Cup (ASEAN Cup) 2024.

Đội tuyển Việt Nam thua Indonesia 3 trận liên tiếp trong năm 2024. Đội bóng xứ vạn đảo tiến bộ không ngừng nhờ chính sách nhập tịch những cầu thủ người Hà Lan gốc Indonesia. Tuy nhiên, khi 2 đội tái đấu ở AFF Cup sắp tới, tình hình sẽ có nhiều thay đổi.

Huấn luyện viên Shin Tae-yong

Indonesia không thể sử dụng lực lượng mạnh nhất. Những ngôi sao thi đấu ở châu Âu phải ưu tiên phục vụ câu lạc bộ. Giải vô địch quốc gia Indonesia cũng không nghỉ trong thời gian AFF Cup diễn ra. Do đó, HLV Shin Tae-yong chỉ sử dụng đội hình U22. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam do huấn luyện viên Kim Sang-sik dẫn dắt có nhiều điểm khác so với thời người tiền nhiệm Philippe Troussier.

HLV Shin Tae-yong cho biết ông chưa nghiên cứu kỹ để nắm được các điểm mạnh, yếu của đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, huấn luyện viên trưởng của Indonesia cho rằng đội tuyển Việt Nam luôn là đối thủ mạnh.

"Chúng tôi phải nỗ lực. Tất nhiên, mục tiêu là chiến thắng. Chúng tôi đang rèn luyện cho đội bóng để có thể giành chiến thắng.

Sau một vài ngày tập luyện, nhịp độ thi đấu của chúng tôi vẫn chưa đủ. Trong vài ngày tới, các cầu thủ chắc chắn sẽ cải thiện về mặt chiến thuật", ông Shin Tae-yong cho biết.

Tại AFF Cup 2024, đội tuyển Việt Nam và Indonesia gặp nhau ở lượt trận thứ ba của bảng B. Trận đấu diễn ra vào ngày 15/12 trên sân vận động Việt Trì (Phú Thọ).