IMG Huế đồng hành cùng TP Huế khắc phục hậu quả thiên tai

(VTC News) -

Lan tỏa tinh thần tương thân tương ái

Đợt mưa lớn kéo dài thời gian qua gây ngập lụt tại nhiều khu vực của Thành phố Huế, khiến đời sống người dân bị đảo lộn và nhiều hạ tầng bị ảnh hưởng. Trước tình hình đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Huế phát động chương trình kêu gọi sự chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp và người dân để sớm ổn định cuộc sống cho đồng bào.

Hưởng ứng lời kêu gọi, ông Nguyễn Việt Khanh - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư IMG Huế (IMGH) - chủ đầu tư dự án An Cựu City đã đại diện doanh nghiệp trao 200 triệu đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Huế. Trước đó, IMGH cũng hỗ trợ 50 triệu đồng cho UBND phường An Cựu nhằm động viên lực lượng tuyến đầu nỗ lực cứu trợ, di dời người dân và khắc phục thiệt hại trong mưa lũ.

Ông Nguyễn Việt Khanh - Phó Tổng Giám đốc IMGH thay mặt doanh nghiệp trao tặng 200 triệu đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Huế

Song song với hoạt động hỗ trợ tài chính, trong thời gian mưa lụt tại Huế, IMGH huy động nhân lực từ đội bảo vệ và bộ phận vận hành đô thị An Cựu City để điều thuyền máy đưa cư dân đi mua nhu yếu phẩm, cung cấp xăng dầu và hỗ trợ các khu vực khác bị chia cắt.

Đồng hành cùng Huế trên hành trình phát triển bền vững

Là doanh nghiệp gắn bó nhiều năm với Cố đô, IMGH góp phần định hình diện mạo đô thị phía Nam thành phố thông qua dự án An Cựu City - một trong những khu đô thị hiện đại, hình thành cộng đồng cư dân văn minh và giàu bản sắc.

Shophouse An Cựu Galleria liền kề Aeon Mall đang thu hút sự quan tâm của thị trường

Trong thời gian tới, doanh nghiệp tiếp tục phát triển các dự án mới, trong đó có tổ hợp khách sạn 5 sao và chung cư cao cấp An Cựu Tower, cùng hệ sinh thái bất động sản - thương mại - dịch vụ với sự hợp tác của nhiều thương hiệu hàng đầu trong và ngoài nước.

Cùng với hoạt động phát triển đô thị, IMGH duy trì đều đặn các chương trình an sinh như hỗ trợ người nghèo, trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Chân Mây - Lăng Cô, tặng quà khuyến học cho trẻ em tại Trung tâm bảo trợ IMGH và đồng hành cùng chính quyền địa phương trong nhiều chương trình cộng đồng.

IMGH luôn duy trì các hoạt động thiện nguyện bên cạnh việc phát triển kinh doanh

Ông Nguyễn Việt Khanh chia sẻ: “Huế là nơi IMGH bắt đầu hành trình phát triển. Trong thời điểm người dân và chính quyền phải đối mặt với thiên tai, chúng tôi muốn đóng góp phần nhỏ của mình, lan tỏa tinh thần sẻ chia, một giá trị đẹp của người Huế”.

Sự chung tay của các doanh nghiệp như IMGH đang góp phần bổ sung nguồn lực quan trọng giúp thành phố đẩy nhanh tiến trình khắc phục hậu quả thiên tai. Những hỗ trợ kịp thời không chỉ mang giá trị vật chất mà còn tạo điểm tựa tinh thần cho người dân, thể hiện rõ nét tinh thần đoàn kết và trách nhiệm xã hội mà IMGH luôn kiên định theo đuổi.

Đó cũng là minh chứng cho định hướng “doanh nghiệp đồng hành cùng địa phương” mà Huế đang thúc đẩy, hướng đến mục tiêu xây dựng một đô thị an toàn, bền vững và giàu tính nhân văn.

Với chuỗi hành động nhất quán, thiết thực, IMGH tiếp tục khẳng định vai trò của một doanh nghiệp phát triển gắn liền với trách nhiệm cộng đồng, cùng thành phố vượt qua khó khăn hôm nay và hướng tới một tương lai ổn định, bền vững hơn.