Huyện Thường Tín: Tổng kết công tác tuyển quân và giáo dục quốc phòng, an ninh

Ngày 19/3, huyện Thường Tín (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyển quân năm 2025, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2024.

Theo báo cáo huyện Thường Tín, kết quả thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn gọi công nhân nhập ngũ và tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2025 trên địa bàn huyện Thường Tín có nhiều chuyển biến tích cực.

Đại diện lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thường Tín thông qua báo cáo.

Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức phong phú. Công tác rà soát phúc, sơ tuyển được thực hiện tốt.

Toàn huyện có 11.704 nam công dân trong độ tuổi nhập ngũ; đủ điều kiện gọi sơ tuyển sức khỏe là 6.827 công dân; đủ điều kiện khám tuyển sức khỏe là 878 công dân; điều khám nghĩa vụ quân sự 660 thanh niên; điều khám nghĩa vụ tham gia công an nhân dân là 69 thanh niên. Một số xã khám có công dân khám đạt kết quả cao như: xã Văn Tự, Thắng Lợi …

Ban chỉ huy quân sự huyện Thường Tín đã tổ chức hiệp đồng tuyển nhận công dân nhập ngũ với 11 đơn vị nhận nguồn. Sau hiệp đồng tuyển nhận với các đơn vị nhận quân, huyện đã chỉ đạo các xã thị trấn tổ chức hoàn thiện hồ sơ và phối hợp với cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự huyện tiến hành thâm nhập số công dân đã trúng tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết công tác tuyển quân năm 2025, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2024.

Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Thường Tín thống nhất chốt quân số với các xã, thị trấn tổ chức phát lệnh gọi công dân nhập ngũ. Quá trình được thực hiện đảm bảo công khai, dân chủ, có tỉ lệ dự phòng phù hợp để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Chốt số quân số và gọi phát lệnh gọi công dân nhập ngũ năm 2025 là 173 (trong đó chính thức 165 và dự phòng 8); thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân là 30.

Ông Nguyễn Xuân Minh, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hôi đồng nghĩa vụ quân sự huyện Thường Tín phát biểu chỉ đạo.

Trước 5 ngày giao quân, các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức cấp phát quân trang cho công dân chuẩn bị nhập ngũ; gặp mặt tặng quà động viên công dân chuẩn bị nhập ngũ, thực hiện thăm hỏi động viên tặng quà, sổ tiết kiệm từ 3 đến 5 triệu đồng cho mỗi công dân nhập ngũ kết hợp gặp mặt quân nhân hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương.

Toàn huyện đã giao 165/165 công dân hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch trên giao về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; giao 30/30 công dân thực hiện nghĩa vụ công an tham gia Công an nhân dân. Tổ chức Lễ giao nhận quân đảm bảo trang trọng, đúng nghi lễ giao quân, nhanh gọn và an toàn tuyệt đối.

Lãnh đạo huyện Thường Tín khen thưởng cho các tập thể, cá nhân.

Theo báo cáo kết quả công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2024, huyện đã chỉ đạo hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh các xã, thị trấn mở 26 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 4 và đối tượng 4 mở rộng cho 1.593 đồng chí; mở 25 lớp cập nhật kiến thức quốc phòng an ninh cho 1.060 đồng chí.

Huyện Thường Tín đã tổ chức 02 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 4 và đối tượng 4 mở rộng cho 240 đồng chí; 2 lớp cập nhật kiến thức quốc phòng an ninh cho 240 đồng chí cán bộ đối tượng 4 đã được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh từ năm 2020 trở về trước.

Bên cạnh đó, công tác giáo dục Quốc phòng an ninh trong các nhà trường được quan tâm. Các trường THPT trên địa bàn có 11/11 giáo viên giảng dạy môn học giáo dục quốc phòng và an ninh đạt chuẩn; tổ chức cho 9.201 học sinh học giỏi môn học giáo dục quốc phòng an ninh theo đúng quy định.

Công tác phổ biến kiến thức quốc phòng an ninh cho toàn dân được tiến hành bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú, đa dạng, phát huy các phương tiện truyền thông. Ban CHQS huyện đã tham mưu UBND huyện thành lập đoàn kiểm tra và kiểm tra Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh 5 xã: Thắng Lợi, Văn Tự, Dũng Tiến, Quất Động, Tân Minh và trường trung học phổ thông Vân Tảo theo đúng kế hoạch.

Tại Hội nghị, các đại biểu có các ý kiến phát biểu về các nội dung trong công tác tuyển quân năm 2025; công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2024.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Xuân Minh, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Thường Tín, ghi nhận, đánh giá cao sự vào cuộc của các cấp, các ngành của huyện trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công an tham gia nghĩa vụ công an nhân dân năm 2025; công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2024.

Khen thưởng 30 tập thể, 54 cá nhân có thành tích trong công tác tuyển quân 2025 và công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2024.

Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hôi đồng nghĩa vụ quân sự huyện Thường Tín cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: Cần tăng cường công tác giáo dục pháp luật, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh toàn dân; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ cũng như công tác giáo dục quốc phòng và an ninh.

Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra nâng cao chất lượng tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; nâng cao chất lượng khám sơ tuyển, khám tuyển.

Chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nhận quân làm tốt công tác động viên, giáo dục chiến sỹ đang tại ngũ, trở về địa phương thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; các xã, thị trấn tập trung công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng.

Nhân dịp này, UBND huyện Thường Tín đã khen thưởng cho 19 tập thể và 39 cá nhân có nhiều thành tích trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2025 và 11 tập thể và 15 cá nhân trong công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2024.