Huyền thoại âm nhạc thế giới Boney M biểu diễn tại Đà Lạt

(VTC News) -

Boney M và Joy từng tới Việt Nam biểu diễn vào 5 năm trước. Đêm nhạc thu hút gần 4.000 khán giả đã thực sự gây sốt trên các diễn đàn mạng xã hội.

Trong lần quay trở lại này, Boney M cùng Joy hứa hẹn mang đến một đêm nhạc đầy cảm xúc, làm thỏa mãn sự mong đợi của hàng nghìn người yêu âm nhạc.

Ban nhạc Money M.

Thành lập năm 1976 tại Đức với 4 thành viên, Boney M nổi như cồn với Daddy Cool, Sunny (1976) và tiếp đến là Rivers of Babylon, Rasputin (1978). Các ca khúc này làm mưa làm gió trên tất cả các bảng xếp hạng âm nhạc toàn cầu và nhanh chóng nổi tiếng ở Việt Nam nhờ giai điệu vui tươi, sôi động và dễ nghe, dễ hát.

Ban nhạc đã trở thành tượng đài dòng nhạc Disco và Reggae thế giới thập niên 1970 và đến nay vẫn được coi là một trong những ban nhạc huyền thoại của thế giới.

Boney M sở hữu hơn 40 đĩa đơn hit và phát hành ít nhất 30 album, với tổng số lượng bán ra ấn tượng - lên đến 250 triệu bản trên toàn cầu, bao gồm cả các đĩa tuyển tập và tái bản. Nhóm đã giành được nhiều giải thưởng danh giá cùng hàng loạt chứng nhận vàng và bạch kim cho các album như Nightflight to Venus và các bài hit như Daddy Cool,Rasputin.

Liz Mitchell, thủ lĩnh của Boney M, từng đến Việt Nam biểu diễn vào các năm 2016, 2019.

Mới đây ở tuổi 72, bà được nhận Huân chương Thành viên Hoàng gia Anh (Member of the Order of the British Empire - MBE) vì những cống hiến trong lĩnh vực âm nhạc và từ thiện.

Nữ ca sĩ sinh năm 1952 được coi là linh hồn của Boney M sẽ lần thứ 3 đến Việt Nam biểu diễn trong khuôn khổ Dalat Spring Concert với những bản hit nổi tiếng nhất của nhóm, được chờ đợi sẽ làm sống lại ký ức một thời của thế hệ khán giả 6X, 7X và 8X với Daddy Cool, Rivers of Babylon và bên cạnh đó là nhiều bản nhạc Giáng sinh kinh điển.

Cùng với Boney M.Liz Mitchell, ban nhạc đình đám đến từ Áo – Joy - với ca khúc được nhiều khán giả Việt Nam thuộc nằm lòng Touch by Touch cũng sẽ diễn tại Dalat Spring Concert.

Các nghệ sĩ biểu diễn tại Đà Lạt sắp tới.

Trở lại Việt Nam sau 5 năm, Joy mang đến những giai điệu Disco sôi động nhưng không kém phần ngọt ngào, nồng nàn đầy cảm hứng như: Touch by Touch; Hey Hello; Valerie; I'm In love. Joy ghi dấu ấn với thể loại Pop, Disco, sau 40 năm thành lập, nhóm nhạc này hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả, người hâm mộ một trải nghiệm khó quên tại concert.

Khác với Boney M và Joy, Dalat Spring Concert là sự kiện đặc biệt đánh dấu lần đầu tiên "Nữ hoàng nhạc Pop thập niên 1980" – Samantha Fox - biểu diễn tại Việt Nam. Biểu tượng gợi cảm đình đám một thời của nước Anh đã "chinh phục" các bảng xếp hạng với những bản HIT đình đám như: Touch Me (I Want Your Body), Nothing's Gonna Stop Me Now, Just One Night, Wanna Please Me, I Only Wanna Be With You.

Giọng ca sinh năm 1966 từng xuất thân là người mẫu đã in sâu trong tâm trí khán giả hình ảnh một ca sĩ đầy năng lượng, sành điệu và sexy trên sân khấu thập niên 1980.

Sự nghiệp âm nhạc của cô cũng rực rỡ không kém nghiệp người mẫu khi ca khúc Touch Me (I Want Your Body) nhanh chóng trở thành bản hit khắp châu Âu, Bắc Mỹ, Australia và nhiều quốc gia khác vào năm 1986. Ca khúc này đã mang về cho cô nhiều giải thưởng Bạch kim, Vàng và Bạc, và là dấu ấn quan trọng trong sự nghiệp âm nhạc của cô.

Nổi danh từ nửa cuối thập niên 1980, Samantha Fox nỗ lực không ngừng nghỉ và đến thập niên 2000 vẫn thành công vang dội về mặt thương mại với hàng loạt bản hit. Tính đến nay, cô đã bán được hơn 30 triệu đĩa trên toàn cầu. Dù còn thử sức với nghiệp diễn viên nhưng Samantha Fox vẫn được biết đến nhiều nhất với tư cách ca sĩ nhờ những bản dance pop sôi động.

Nữ ca sĩ Samantha Fox.

Dalat Spring Concert là dự án âm nhạc Quốc tế thường niên đầu tiên tại Đà Lạt theo chuẩn Format quốc tế, trở thành điểm đến của những huyền thoại âm nhạc thế giới tại Việt Nam. Sự xuất hiện của ba tên tuổi lừng danh trong làng nhạc Disco và Pop: Boney M.Liz Mitchell, Joy và Samantha Fox hứa hẹn sẽ mang đến một màn trình diễn đầy kỳ vọng mở đầu cho dự án.