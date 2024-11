Huyện Mỹ Đức: Khen thưởng tập thể, cá nhân xuất sắc năm học 2023-2024

(VTC News) -

Ngày 14/11, huyện Mỹ Đức, Hà Nội tổ chức gặp mặt, tuyên dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm học 2023-2024 nhân kỷ niệm truyền thống 70 năm thành lập ngành Giáo dục Thủ đô và 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11).

Ông Lê Văn Hiến, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mỹ Đức, báo cáo kết quả đạt được trong năm học vừa 2023 2024.

Phát biểu báo cáo về kết quả công tác giáo dục đạt được trong năm học 2023-2024 vừa qua, ông Lê Văn Hiến, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mỹ Đức cho biết: Năm học 2023-2024 vừa qua, ngành giáo dục huyện Mỹ Đức tiếp tục triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại hội của Đảng, Thành phố và của Đảng bộ huyện Mỹ Đức.

Tiếp tục thực hiện "Đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục", mặc dù còn những khó khăn nhất định, song thầy và trò ngành gáo dục huyện Mỹ Đức đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, tạo nên sự chuyển biến tích cực trong các lĩnh vực.

Lãnh đạo huyện Mỹ Đức tặng hoa chúc mừng ngành giáo dục.

Các trường mầm non thực hiện tốt chủ đề năm học “Xây dựng trường mầm non xanh - an toàn - hạnh phúc”, vận dụng phù hợp, có hiệu quả các phương pháp tiên tiến như Montessory, Steam trong giáo dục mầm non (GDMN), 100% các cơ sở GDMN xây dựng mô hình “Mỗi cơ sở GDMN là một không gian sáng tạo”. Chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ ngày càng được nâng nâng cao.

Ông Đỗ Trung Hai, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mỹ Đức, tặng Cờ thi đua cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2023 2024.

Đối với các trường tiểu học, THCS tiếp tục giữ vững kết quả xóa mù chữ mức độ 2 và phổ cập giáo dục Tiểu học, THCS mức độ 3; chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn có nhiều tiến bộ. 100% các trường tập trung thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học và tốt nghiệp THCS đạt 100%. Tỷ lệ học sinh trúng tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập đạt 95,5%.

Các đại biểu tham dự buổi lễ trang trọng trong nghi thức làm lễ chào cờ.

Phong trào bồi dưỡng học sinh giỏi tiếp tục được phòng giáo dục, các cấp, các ngành quan tâm, tại kỳ thi giao lưu học sinh năng khiếu, viết chữ đẹp, Olympic Tiếng Anh tiểu học cấp huyện có tổng số 1.008 em được công nhận đạt giải.

Tại kỳ thi HSG các môn văn hóa lớp 9, thi HSG các môn khoa học và thi Olympic lớp 6,7,8 kết quả có 1.352 em đạt giải cấp huyện, 69 em đạt giải cấp thành phố, tổng số giải đứng thứ 18/30 quận huyện, trong đó có 8 giải Nhì, 16 giải Ba và 45 giải Khuyến khích. 06 học sinh đạt giải trong cuộc thi Nghiên cứu khoa học và Tin học trẻ thành phố Hà Nội (01 giải Nhì; 03 giải Ba và 02 giải Khuyến khích).

Theo ông Lê Văn Hiến, bên cạnh nâng cao chất lượng dạy và học, đội ngũ cán bộ quản lý và nhà giáo tiếp tục được tăng cường cả về số lượng và chất lượng.

Công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp theo chuẩn mới cho đội ngũ cán bộ, giáo viên được quan tâm. Trình độ tin học của nhiều giáo viên ngày càng được nâng cao, nhiều GV không chỉ sử dụng được các phần mềm hỗ trợ giáo án điện tử trong giảng dạy, mà còn ứng dụng công nghệ sáng tạo những sản phẩm đạt hiệu quả nâng cao chất lượng dạy học.

Năm học 2023-2024, cấp học mầm non công nhận 112 giáo viên dạy giỏi, 28 nhân viên nuôi dưỡng giỏi cấp huyện (10 giải Nhất, 27 giải Nhì, 79 giải Ba, 24 giải Khuyến khích). Hội thi giáo viên dạy giỏi (GVDG) cấp tiểu học và THCS công nhận 115 giáo viên đạt GVDG với 11 giải nhất, 30 giải nhì, 53 giải ba và 21 giải khuyến khích; 11 đồng chí đạt giải cấp thành phố (với 07 giải Ba, 04 giải Khuyến khích)...

Lãnh đạo huyện Mỹ Đức tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua.

Cũng trong năm học qua, được sự quan tâm của thành phố, của huyện Mỹ Đức, các cấp, ngành đã đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia, các dự án xây dựng cơ sở vật chất, cung cấp trang bị thiết bị dạy học cho các nhà trường, đáp ứng cơ bản nhu cầu giảng dạy và học tập.

Phòng GD&ĐT tham mưu đầu tư thực hiện 17 dự án, 15,7 tỷ đồng mua sắm thiết bị thực hiện chương trình GDPT mới cho 19 trường; hỗ trợ 4,75 tỷ đồng cho 24 trường trang trí, sửa chữa nhỏ, tạo cảnh quan phục vụ công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia (11 trường Tiểu học và 8 trường THCS), năm 2023 hoàn thành việc kiểm tra công nhận mới 9 trường (vượt chỉ tiêu 04 trường), công nhận lại 13 trường.

Ngoài ra, UBND huyện Mỹ Đức tặng đồ chơi ngoài trời cho 8 trường mầm non với số tiền gần 2 tỷ đồng từ quỹ Bảo trợ trẻ em. Tính đến nay, toàn huyện có 64/79 trường đạt chuẩn Quốc gia đạt 81%, trong đó có 11 trường đạt chuẩn mức độ 2, đạt tỷ lệ 17,2%.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Đỗ Trung Hai, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mỹ Đức, biểu dương, ghi nhận những kết quả mà Ngành Giáo dục huyện đã đạt được trong năm qua.

“Các cán bộ quản lý, các thầy, cô giáo đã có nhiều cố gắng vượt qua mọi khó khăn, tận tâm, trách nhiệm trong chỉ đạo và giảng dạy. Các đồng chí thực sự là những “ Tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”, những chiến sỹ thi đua tiêu biểu trong phong trào “Dạy tốt”. Lãnh đạo Huyện ủy, UBND cùng các cấp, các ngành luôn bên cạnh, đồng hành cùng các thầy, cô giáo”, ông Đỗ Trung Hai nhấn mạnh.

Đồng thời, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mỹ Đức cũng có những chỉ đạo, động viên kịp thời và tin tưởng rằng, trong thời gian tới với sự nỗ lực của chính quyền địa phương, nhà trường và mỗi thầy giáo, cô giáo, sự nghiệp giáo dục của Mỹ Đức sẽ có thêm nhiều bước tiến xa hơn, bền vững hơn, đáp ứng yêu cầu đổi mới và xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ và Nhân dân huyện Mỹ Đức.