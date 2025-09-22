Huy động gần 100 người tìm cụ ông mất tích 5 ngày trong rừng ở Lâm Đồng

(VTC News) -

Người dân và lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng được huy động tìm kiếm cụ ông mất tích trong rừng sâu khi đi hái nấm. Ảnh: THIÊN TRANG

Sáng 22/9, người dân thôn Đạ Nghịt phối hợp cùng gần 100 người thuộc các lực lượng chức năng phường Langbiang – Đà Lạt (Lâm Đồng) tìm kiếm ông R Ông Ha Hoanh (78 tuổi, ở phường Langbiang - Đà Lạt) mất tích trong rừng khi đi hái nấm từ ngày 17/9.

Ông Hoanh trước khi mất tích trong rừng. Ảnh: Người nhà cung cấp

Thông tin ban đầu, sáng 17/9 ông Hoanh đi hái nấm tại tiểu khu 221, thuộc Ban quản lý rừng Lâm Hà giáp ranh với Ban quản lý rừng Lâm Viên. Đến chiều cùng ngày, người nhà không thấy ông trở về nên trình báo cơ quan chức năng.

Lực lượng tìm kiếm gồm Đội Cảnh sát PCCC&CNCH phường Langbiang – Đà Lạt, dân quân địa phương cùng bà con, người dân chia thành các tổ, rà soát nhiều hướng đi, trong đó có lối từ thôn Đạ Nghịt sang khu vực rừng thuộc ở các địa phương lân cận tuy nhiên vẫn chưa tìm thấy ông Hoanh.

Khoảng hai năm trở lại đây, khu vực rừng Langbiang – Đà Lạt và vùng phụ cận đã xảy ra nhiều vụ người dân, du khách vào rừng rồi mất tích, phải nhờ chính quyền huy động lực lượng tìm kiếm nhiều ngày.