HUNUFA: Khẳng định uy tín bằng chất lượng, lan tỏa giá trị bằng lối sống xanh

(VTC News) -

Lấy chất lượng làm bệ phóng cho thương hiệu

Ngay từ khi thành lập, HUNUFA xác định con đường phát triển bền vững phải bắt đầu từ chính sản phẩm của mình. Thấu hiểu sâu sắc rằng các sản phẩm đồ dùng một lần như ly, hộp, tô... có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng và môi trường, công ty đã đặt ra những tiêu chuẩn khắt khe nhất cho toàn bộ quy trình sản xuất, thể hiện rõ nét qua chiến lược sử dụng nguyên vật liệu thông minh và đa dạng.

HUNUFA thường xuyên góp mặt tại các hội chợ, triển lãm nhằm giới thiệu đến người dùng những sản phẩm chất lượng.

Với ngành nhựa, công ty vừa sử dụng nhựa nguyên sinh cao cấp để đảm bảo an toàn tuyệt đối, vừa ứng dụng nhựa tái chế có nguồn gốc rõ ràng nhằm thúc đẩy kinh tế tuần hoàn. Song song với đó, doanh nghiệp cũng đẩy mạnh các dòng sản phẩm giấy chủ lực, cung cấp một giải pháp trọn vẹn từ ly giấy, tô giấy, dĩa giấy cho đến bộ dụng cụ ăn uống tiện lợi như dao giấy, muỗng giấy, nĩa giấy và cả ống hút giấy.

Toàn bộ dòng sản phẩm này đều được sản xuất từ vật liệu giấy chuyên dụng, kết hợp với lớp tráng màng PE an toàn hoặc tùy chọn màng PLA có khả năng tự phân hủy sinh học, không chỉ mang lại độ bền và sự cứng cáp mà còn có khả năng chịu nhiệt vượt trội, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe nhất của thị trường.

Để tiến xa hơn trên hành trình xanh, HUNUFA cho ra mắt dòng sản phẩm HUNUFA Compostable. Sử dụng 100% nguyên liệu có khả năng phân hủy sinh học hoàn toàn như bã mía, bã cà phê, trấu, PLA,… dòng sản phẩm này là giải pháp tối ưu, khẳng định cam kết mạnh mẽ của HUNUFA trong việc chung tay giảm thiểu gánh nặng rác thải lên hành tinh.

Chất lượng đồng nhất là cam kết xuyên suốt: Mọi sản phẩm, dù làm từ nguyên liệu nào, đều phải tuân thủ quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt trước khi xuất xưởng.

Từ sản phẩm chất lượng đến câu chuyện thương hiệu truyền cảm hứng

HUNUFA tin rằng một sản phẩm tốt phải đi đôi với một câu chuyện ý nghĩa. Vì vậy, công ty không chỉ tập trung vào sản xuất mà còn chủ động xây dựng chiến lược truyền thông đa kênh, từ việc tham gia các sự kiện lớn đến kết nối chặt chẽ với các cơ quan báo chí.

Với sứ mệnh lan tỏa lối sống xanh, HUNUFA cam kết đồng hành cùng cộng đồng qua các hoạt động thiết thực và ý nghĩa.

Tại các hội chợ, triển lãm uy tín trong ngành F&B và môi trường, HUNUFA không chỉ giới thiệu sản phẩm mà còn mở ra không gian đối thoại. Bằng cách chia sẻ chân thực về quy trình sản xuất an toàn và lợi ích của tiêu dùng xanh, HUNUFA đã truyền cảm hứng mạnh mẽ và nâng cao nhận thức cho cộng đồng.

Chiến lược này được củng cố qua việc hợp tác với các kênh truyền thông uy tín để cùng thực hiện những nội dung chuyên sâu về giải pháp tiêu dùng bền vững. Thay vì quảng cáo một chiều, cách tiếp cận mang tính giáo dục, cung cấp giá trị cho xã hội đã giúp HUNUFA khẳng định vị thế của một thương hiệu có chiều sâu, trách nhiệm và được công chúng tin yêu.

Phủ sóng tại các hệ thống siêu thị hàng đầu và nhiều chuỗi F&B lớn

Bạn không chỉ dễ dàng bắt gặp sản phẩm HUNUFA trên kệ hàng của các siêu thị hàng đầu như Co.opmart, Emart… mà còn tại nhiều chuỗi cà phê, nhà hàng và thương hiệu F&B mà bạn yêu thích. Sự hiện diện này chính là minh chứng rõ nhất cho uy tín và chất lượng mà chúng tôi theo đuổi.

Hình ảnh sản phẩm ống hút phân hủy sinh học của HUNUFA được bày bán tại toàn bộ hệ thống siêu thị Co.opmart.

Để có được sự tin tưởng này, HUNUFA phải đáp ứng những tiêu chuẩn kiểm định khắt khe nhất từ các đối tác đầu ngành về chất lượng, nguồn gốc xuất xứ và các chứng nhận an toàn. Việc trở thành nhà cung cấp được lựa chọn không chỉ là một thành công thương mại, mà còn là một "bảo chứng" cho chất lượng mà HUNUFA cam kết.

Sự hợp tác này không chỉ dừng lại ở việc đưa hàng lên kệ. HUNUFA luôn đồng hành và kết hợp chặt chẽ cùng các hệ thống siêu thị để đảm bảo người tiêu dùng luôn dễ dàng tiếp cận những sản phẩm chất lượng, an toàn. Nỗ lực chung này mang đến sự tiện lợi và xây dựng niềm tin vững chắc, giúp khách hàng an tâm trong mỗi lựa chọn hàng ngày.

Hành trình của HUNUFA là minh chứng cho thấy một thương hiệu Việt hoàn toàn có thể chinh phục thị trường bằng con đường kinh doanh tử tế, lấy chất lượng làm trọng tâm và trách nhiệm xã hội làm kim chỉ nam. Bằng việc hợp tác chặt chẽ với các thương hiệu lớn và mang sản phẩm chất lượng đến gần hơn với mọi nhà, HUNUFA đang cùng cộng đồng kiến tạo một tương lai bền vững.

CÔNG TY TNHH HUNUFA Website: https://hunufa.vn/ Hotline: 0777 537 537 Email: contact@hunufa.vn Địa chỉ: Nhà máy 1 (Trụ sở chính): Lô M19A, Đường số 7, KCN Hải Sơn mở rộng (GĐ 3+4), Xã Đức Hòa, Tỉnh Tây Ninh Nhà máy 2: Lô P9 Đường số 10, Cụm công nghiệp Hải Sơn Đức Hòa Đông, Xã Mỹ Hạnh, Tỉnh Tây Ninh Nhà máy 3: Thôn Tân Sơn, Xã Thạch Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh Nhà máy 4: Thửa đất số 210, Tờ bản đồ số 12, Ấp 2, Xã Mỹ Hiệp, Tỉnh Đồng Tháp Chi nhánh TP.HCM: 11E Đường số 21, Phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM Chi nhánh Đà Nẵng: 106-108 Đường Lư Giang, Phường Hòa Xuân, Thành phố Đà Nẵng Chi nhánh Hà Nội: Thôn Lại Đà, Xã Đông Anh, Thành phố Hà Nội Chi nhánh Đắk Lắk: 405-407 Nguyễn Thị Định, Phường Thành Nhất, Tỉnh Đắk Lắk Chi nhánh Nha Trang: 723A Đường 23/10, Phường Tây Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa Chi nhánh Bạc Liêu: 449 Đường 23/8, Phường Bạc Liêu, Tỉnh Cà Mau Chi nhánh Phú Quốc: Số 90 Ấp Tân Điền, Xã Châu Thành, Tỉnh An Giang Chi nhánh Cần Thơ: 16/14, Khu vực 7, Phường Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ