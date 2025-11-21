Hưng yên: Lấy giá trị di sản làm nền tảng để phát triển du lịch

(VTC News) -

Ngày 21/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh tổ chức Hội nghị Xúc tiến điểm đến du lịch Hưng Yên năm 2025, cùng nhiều đại diện doanh nghiệp lữ hành toàn quốc tham dự.

Ông Phạm Văn Hiệu – Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Hưng Yên - phát biểu.

Ông Phạm Văn Hiệu – Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Hưng Yên - cho biết, việc sáp nhập 2 tỉnh Thái Bình và Hưng Yên tạo ra vị thế, một không gian phát triển mới, giữ vai trò ngày càng quan trọng trong cơ cấu kinh tế, kết nối giữa văn hóa - lịch sử - con người - tài nguyên thiên nhiên hướng đến sự phát triển bền vững, tạo ra một không gian phát triển rộng lớn, đồng bộ và hài hòa, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch.

Hiện nay, toàn tỉnh Hưng Yên có 3.563 di tích, trong đó 303 di tích xếp hạng quốc gia, 6 di tích xếp hạng Quốc gia đặc biệt, 897 di tích xếp hạng cấp tỉnh; 29 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, 10 Bảo vật quốc gia, 585 Lễ hội truyền thống, 58 Nghệ thuật trình diễn dân gian…

Tỉnh Hưng Yên là vùng đất hội tụ đầy đủ các yếu tố để phát triển du lịch tổng hợp, cơ cấu sản phẩm du lịch của Hưng Yên mới chủ yếu tập trung khai thác ở các loại hình như: Du lịch tâm linh với các giá trị văn hóa - lịch sử: Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến, Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần, chùa Keo, chùa Nôm, đền Đậu An, đền Đa Hòa Dạ Trạch, đền Đồng Bằng… Ngoài các di tích lịch sử còn có các giá trị văn hóa phi vật thể như: hát Chèo, Ca Trù, Trống quân, hát Văn, múa rối nước…

Chùa Keo được xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt và là ngôi chùa có quy mô kiến trúc gỗ lớn nhất toàn quốc, tiêu biểu cho kiến trúc thời hậu Lê.

Với 54 km bờ biển, tỉnh Hưng Yên sau sáp nhập có những bãi ngang rộng, các cồn nổi tự nhiên như: Cồn Vành, Cồn Đen, Cồn Nhất… lưu giữ được vẻ đẹp còn nguyên sơ; các bãi triều có bãi cát dài đẹp ngắm biển vô cực; đặc biệt là có hệ thống rừng ngập mặn tại xã Thụy Hải, Thụy Xuân, Thụy Trường (huyện Thái Thụy cũ) với nhiều loại động vật, nhiều loài chim quý hiếm trong sách đỏ được bảo tồn…

Du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cuối tuần, có khu đô thị sinh thái Ecopark, Ocenpark 2, 3; Du lịch cộng đồng và trải nghiệm làng nghề như: làng nghề hương xạ Thôn Cao, làng nghề tương Bần, nước mắm Diêm Điền, làng nghề dệt chiếu Hới, làng nghề dệt đũi Nam Cao, nghề chạm bạc Đồng Xâm..

Đặc biệt với nhiều đặc sản nổi tiếng như: Nhãn lồng, gà Đông Tảo, chả gà Tiểu Quan, ếch om Phượng Tường, canh cá Quỳnh Côi,… đều là những đặc sản ẩm thực mang đậm hương vị của một vùng Hưng Yên phù sa châu thổ.

Một góc chùa Keo.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến của các chuyên gia, các doanh nghiệp du lịch cho rằng, tiềm năng và thế mạnh du lịch của Hưng Yên vẫn chưa được khai thác đúng mức và hiệu quả, sự đóng góp của ngành du lịch cho nền kinh tế chung của tỉnh còn thấp.

Bà Đoàn Thị Tươi (Công ty Gali Travel) chia sẻ, các điểm khảo sát như chùa Keo, dệt đũi Nam Cao… cần quy hoạch đồng bộ hơn về hệ thống giao thông, cơ sở hạ tầng qua các điểm du lịch, xây dựng, quảng bá hình ảnh các điểm du lịch xuyên suốt, dịch vụ lưu trú, ẩm thực chưa có.

Ông Nguyễn Đức Hiển, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Nghệ An, phát biểu.

Theo ông Hà Huy Lợi (Công ty du lịch Star Travel), cần phân định rõ ràng các gói sản phẩm du lịch tâm linh, du lịch cho khách nước ngoài, khách thế hệ Gen Z, từ đó các công ty du lịch sẽ định hướng được các khách du lịch, du lịch nông nghiệp, làng nghề, trải nghiệm. Về xúc tiến du lịch, cần đầu tư nhiều cho tỉnh mới, các biển hiệu, logo, các sản phẩm nổi tiếng, ưu tiên ngân sách làm du lịch cho phù hợp, cần liên kết các tỉnh lân cận mang tính chất liên kết không trùng lặp, tạo ra giá trị riêng, sản phẩm du lịch đặc sắc.

Góc nhìn của ông Nguyễn Đức Hiển, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Nghệ An, chùa Keo có giá trị lịch sử hơn nghìn năm, điểm nhấn của Hưng Yên để phát triển du lịch tâm linh, cần tổ chức hạ tầng, cảnh quan đồng bộ. Có cả khách quốc tế vào nên cần tổ chức chuyên nghiệp, có thuyết minh, dẫn đoàn tạo ra giá trị thực sự. Làng nghề đũi Nam Cao có giá trị lịch sử hàng trăm năm, cần quy hoạch không gian tập trung, dây truyền, quy mô vận hành, để khách du lịch đến trải nghiệm trọn vẹn hơn giá trị của làng nghề, hợp tác xã, tạo sự hứng thú, sôi động hơn.

Tiếp thu các ý kiến của đại biểu, Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Hưng Yên cho biết, tỉnh đang triển khai nhiều giải pháp về hoàn thiện hạ tầng, cơ sở lưu trú, phát triển các tour trải nghiệm làng nghề, kết nối chuỗi di tích trọng điểm, liên kết các vùng, không chỉ phát triển du lịch gắn với bảo tồn các giá trị di sản văn hoá mà còn gắn liền với nỗ lực xoá đói giảm nghèo cho cộng đồng dân cư…