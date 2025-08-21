Hùng Gia Edu triển khai mô hình luyện thi APTIS 'thực chiến'

(VTC News) -

Trước nhu cầu ôn luyện cấp tốc nhưng vẫn đảm bảo chất lượng đầu ra. Hùng Gia Edu đã phát triển mô hình luyện thi “thực chiến” giúp tối ưu thời gian ôn tập và nâng cao điểm số cấp tốc.

Luyện thi sát thực tế – Tăng cường phản xạ, tối ưu hiệu quả

Điểm nổi bật của mô hình luyện thi tại Hùng Gia Edu là tính mô phỏng gần như hoàn chỉnh kỳ thi APTIS thực tế. Chương trình học được thiết kế để học viên làm quen ngay từ đầu với cấu trúc đề, thời gian làm bài, giao diện thi và các kỹ năng cần thiết trong môi trường thi thực.

Bên cạnh đó, hệ thống thi thử của Hùng Gia Edu thường xuyên được cập nhật với các bộ đề sát với xu hướng ra đề chính thức, cho phép học viên luyện tập liên tục và cải thiện phản xạ xử lý bài thi một cách linh hoạt và hiệu quả.

Cá nhân hóa lộ trình học – phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu

Khác với phương pháp luyện thi truyền thống thường sử dụng giáo trình đại trà, Hùng Gia Edu áp dụng lộ trình học cá nhân hóa cho từng học viên. Thông qua việc đánh giá kết quả sau mỗi buổi luyện tập, đội ngũ giảng viên sẽ xác định cụ thể năng lực từng cá nhân để xây dựng kế hoạch học tập phù hợp với trình độ, mục tiêu và quỹ thời gian của học viên.

Thạc sĩ Cù Chí Hùng – người sáng lập Hùng Gia Edu.

Thạc sĩ Cù Chí Hùng, người sáng lập Hùng Gia Edu chia sẻ: “Chúng tôi không chỉ dừng lại ở việc luyện đề, mà còn hướng dẫn học viên phát triển tư duy chiến lược trong phòng thi. Từng kỹ năng được phân tích chuyên sâu, từ cách phân bổ thời gian, xử lý các dạng bài khó cho đến kỹ thuật làm bài nhanh và chính xác. Tất cả đều nhằm tối ưu hóa kết quả trong thời gian ngắn nhất.”

Giải pháp hiệu quả cho người học bận rộn

Mô hình luyện thi “thực chiến” tại Hùng Gia Edu được thiết kế đặc biệt phù hợp với những đối tượng có lịch trình học tập và làm việc dày đặc, nhưng vẫn cần chứng chỉ APTIS trong thời gian ngắn.

Đối tượng học viên tiêu biểu bao gồm:

Sinh viên cần đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ để tốt nghiệp

Người đi làm cần chứng chỉ để thăng tiến, chuyển việc hoặc xét tuyển

Cán bộ, công chức cần bổ sung hồ sơ để nâng hạng chức danh

Với lộ trình học tinh gọn, bám sát trọng tâm và chú trọng đến hiệu quả đầu ra, chương trình giúp học viên rút ngắn thời gian ôn luyện mà vẫn đảm bảo kết quả vượt kỳ vọng.

Hùng Gia Edu – Địa chỉ luyện thi APTIS uy tín, thực tiễn

Chia sẻ về lợi thế của chương trình, Thạc sĩ Cù Chí Hùng cho biết: “Toàn bộ chương trình luyện thi tại Hùng Gia Edu được xây dựng theo tiêu chuẩn của kỳ thi APTIS thực tế – từ giao diện đến áp lực thời gian. Chúng tôi có hệ thống đề thi thử được cập nhật liên tục, lộ trình học cá nhân hóa cho từng học viên, chiến lược ôn luyện rõ ràng và đội ngũ giảng viên đồng hành 1:1. Đây là mô hình học tập mang tính ứng dụng cao, giúp học viên chinh phục mục tiêu điểm số nhanh chóng và hiệu quả”.

Với phương pháp luyện thi hiện đại, hệ thống tài liệu sát với đề thi chính thức và cam kết đồng hành cá nhân hóa, Hùng Gia Edu đang từng bước khẳng định vị thế là một trong những địa chỉ luyện thi APTIS hiện nay.

Thông tin liên hệ Website: https://chungchigiaoduc.vn TikTok: @hunggiaedu.official Hotline: 0978 282 707 – 0961 883 316