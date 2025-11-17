Humtto - thương hiệu leo núi yêu thích của người mê trekking outdoor

(VTC News) -

Chất lượng sản phẩm vượt trội - chinh phục mọi địa hình khắc nghiệt

Điểm đặc biệt khiến cho Humtto trở thành sự lựa chọn yêu thích của người mê trekking Outdoor là chất lượng sản phẩm vượt trội, chinh phục mọi địa hình khắc nghiệt.

Tại Humtto, bạn sẽ được thỏa sức lựa chọn các vật dụng trekking như: Giày leo núi, quần áo, gậy trekking, phụ kiện leo núi… Tất cả các sản phẩm đều được làm từ chất liệu cao cấp, có khả năng chống thấm cao và mang lại cảm giác thoải mái, an toàn khi di chuyển đường dài.

Các sản phẩm đồ leo núi Humtto chủ yếu tập trung vào vật liệu kháng nước, thoáng khí, đế cao su chống trơn trượt, hạn chế đau chân, cấu trúc đệm êm nâng đỡ vòm bàn chân… hoàn toàn chinh phục được các địa hình khắc nghiệt nhất như: Núi cao, dốc đá, trekking trên tuyết hay băng qua suối đá rêu trơn,...

Form giày phù hợp với người châu Á

Khác với các hãng Âu - Mỹ có form giày to rộng, giày leo núi Humtto có form vừa vặn, ôm chân, giảm thiểu trơn trượt và hỗ trợ vận động tốt hơn. Bên cạnh đó, các tính năng chống thấm nước, để bám và vật liệu cũng tối ưu hóa cho các địa hình như:

Địa hình núi đá lởm chởm

Cung đường rừng ẩm ướt

Trekking ven biển, rừng ngập mặn

Các khu vực có độ ẩm cao, mưa nhiều

Chính vì vậy, từ dân trekking chuyên nghiệp, tour guide cho đến người lần đầu leo núi đều có thể lựa chọn giày Humtto.

Sản phẩm đa dạng - phù hợp với mọi cấp độ trekking

Humtto nổi bật là thương hiệu giày leo núi đa dạng, phù hợp với mọi cấp độ trekking hiện nay. Dù bạn là một người mới bắt đầu, đang tìm những đôi giày đi rừng cơ bản hay là dân trek “cứng” thì Humtto đều đáp ứng được.

Tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng cũng như địa hình trekking mà bạn có thể lựa chọn các mẫu giày leo núi cổ thấp gọn nhẹ, linh hoạt hoặc cổ cao kháng nước, giày outdoor thể thao… khác nhau. Tuy nhiên, tất cả các sản phẩm đều mang lại giá trị sử dụng cao, chiếm trọn trái tim khách hàng ngay từ lần trải nghiệm đầu tiên.

Giá thành hợp lý - dễ tiếp cận cho người mới bắt đầu

Giá thành hợp lý cũng là một trong những ưu điểm nổi bật khiến cho đông đảo các bạn trẻ đam mê trekking lựa chọn Humtto làm điểm đến đầu tiên. Chỉ từ 799.000 đồng là bạn đã có thể sở hữu một đôi giày leo núi đẹp mắt, phù hợp với nhu cầu trekking của mình.

Chính vì vậy, những bạn trẻ hay người mới bắt đầu tham gia bộ môn leo núi chưa muốn đầu tư quá nhiều thì đều có thể mua giày Humtto.

Mạng lưới phân phối rộng - dễ dàng mua sắm và bảo hành

Với hơn 40 năm hình thành và phát triển, mạng lưới thương hiệu Humtto được phân phối vô cùng rộng rãi tại hơn 30 quốc gia toàn thế giới. Điều này cũng là minh chứng cho sự thành công của tên tuổi Humtto trong lòng trái tim khách hàng.

Tại Việt Nam, bạn có thể mua hàng chính hãng tại store của hãng ở Hà Nội hoặc TP.HCM.

Ngoài ra, cũng có thể tìm mua tại các đại lý phân phối chính hãng giày Humtto tại Việt Nam cũng như đặt hàng online trên Fanpage: Humtto Việt Nam và Website: humtto.vn.