HUAWEI WATCH GT 6 Series ra mắt các phiên bản mới tại Việt Nam

(VTC News) -

Chào đón năm mới 2026, Huawei tiếp tục mở rộng các phiên bản đặc biệt của HUAWEI WATCH GT 6 Series, khẳng định vai trò của đồng hồ thông minh như một tuyên ngôn phong cách sống dành cho những cá nhân hiện đại.

Điểm nhấn nổi bật trong lần ra mắt này là HONMA × HUAWEI WATCH GT 6 Pro - phiên bản đồng thiết kế cùng HONMA Golf, thương hiệu gậy golf cao cấp đến từ Nhật Bản với hơn 66 năm di sản.

Với viền bezel vàng kim đa tầng, khóa khắc logo HONMA độc quyền cùng các chi tiết hoàn thiện tinh xảo, phiên bản HONMA x HUAWEI WATCH GT 6 Pro gợi nhắc dấu ấn của Nhật Bản đương đại.

Không chỉ là một phụ kiện thời trang, HONMA × HUAWEI WATCH GT 6 Pro còn được chế tác dành riêng cho golfer với Chế độ Sân Golf Nâng Cao, màn hình AMOLED 3000 nits cùng thời lượng pin lên đến 21 ngày, sẵn sàng đồng hành trong mọi hành trình.

Với những người dùng có cổ tay nhỏ, đặc biệt là nữ giới, Huawei giới thiệu hai phiên bản dây mới cho HUAWEI WATCH GT 6 41mm: dây Milanese và dây cao su màu Đen. Giữ vững thế mạnh của dòng WATCH GT Series, cả hai phiên bản đều sở hữu màn hình AMOLED sắc nét, thiết kế ôm trọn cổ tay cùng thời lượng pin lên đến 14 ngày, đáp ứng nhịp sống hiện đại bận rộn.

Các phiên bản mới của HUAWEI WATCH GT 6 Series đã chính thức được mở bán từ 9/1, tại các sàn thương mại điện tử Lazada, Shopee, TikTok Shop, cũng như tại các hệ thống bán lẻ CellphoneS, Hoàng Hà Mobile, Di Động Việt, FPT Shop, Thế Giới Di Động và Viettel Store trên toàn quốc.

Trong tháng đầu mở bán, khách hàng có thể mua sản phẩm với mức giá ưu đãi kèm nhiều quà tặng hấp dẫn.