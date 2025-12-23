Danh tính nữ phản diện đang gây sốt toàn cầu trong bom tấn 'Avatar 3'

(VTC News) -

Bom tấn Avatar: Lửa và tro tàn đang là dự án gây sốt trên toàn cầu và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. "Đứa con tinh thần" tiếp theo của James Cameron gây choáng ngợp về hình ảnh, kỹ xảo và nhiều cảnh hành động mãn nhãn, ngoài sức tưởng tượng.

Bên cạnh nội dung cùng hình ảnh đẹp mắt, khán giả thích thú với sự xuất hiện của nữ phản diện mới tên Varang của tộc Tro, do diễn viên Oona Chaplin thể hiện.

Trong phim, Varang là nhân vật phức tạp, đầy thủ đoạn, mưu mô và sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ bộ tộc Người Tro. Nữ thủ lĩnh sở hữu vẻ ngoài gợi cảm và quyến rũ. Với vai diễn này, Oona Chaplin nhận về hàng loạt khen ngợi từ các cây bút phê bình phim và khán giả sau khi Avatar 3 trình làng.

Nhân vật Varang do Oona Chaplin thủ vai trong "Avatar" phần 3.

Oona Chaplin sinh năm 1986 ở Madrid, Tây Ban Nha. Mẹ cô là diễn viên Geraldine Chaplin và bố là nhiếp ảnh người Chile - Patricio Castilla. Điều khiến nhiều người bất ngờ khi cô chính là cháu gái của vua hài huyền thoại Charlie Chaplin. Vì vậy, tên của nữ diễn viên được gia đình đặt theo người vợ thứ tư của Charlie Chaplin là Oona O'Neil.

Từ nhỏ, nữ diễn viên đã tập múa ballet, nhảy salsa và flamenco, theo học diễn xuất ở trường Gordonstoun tại Scotland vào năm 15 tuổi.

Oona là cháu gái của "vua hề Sác-lô" Charlie Chaplin.

Năm 2007, Oona Chaplin bắt đầu sự nghiệp diễn xuất. Một trong những vai diễn đầu tiên của cô là Jeanette trong A scandal in Belgravia của loạt phim Sherlock. Tuy nhiên phải 4 năm sau, cô mới tìm thấy hào quang cho mình khi tham gia bộ phim Game of Thrones.

Trong cuộc phỏng vấn trên Telegraph năm 2015, Oona Chaplin nói có được sự nghiệp và danh tiếng nhờ thành công của thế hệ đi trước trong gia đình.

Năm 2018, Chaplin hợp tác với Jamie Dornan và Peter Dinklage trong My dinner with Herve. Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục thủ vai Lisa Page trong loạt phim ngắn The Comey Rule (2020).

Vai diễn trong "Game of Thrones" giúp nữ diễn viên được chú ý.

Dù tiếp tục hoạt động năng nổ ở truyền hình lẫn điện ảnh nhưng tên tuổi cô vẫn chưa hoàn toàn bật lên. Cho đến khi được James Cameron ngỏ lời mời, Chaplin mới công nhận rằng cơ hội mình chờ đợi đã đến, tạo nên hình tượng nữ phản diện nổi bật trong Avatar: Lửa và tro tàn.

Nhiều năm qua, Oona Chaplin tạm gác công việc diễn xuất. Cháu gái của "vua hề Sác-lô" kể trên The Hollywood Reporter rằng trước khi nhận được cuộc gọi thử vai từ James Cameron, cô đang sống trong ngôi nhà trên cây do chính cô tự xây dựng trong khu rừng rậm ở Cuba.

Tại vòng casting cho vai Varang, cô vượt qua 3 diễn viên có tiếng khác để được chọn vào. Đạo diễn cho biết cô tạo khác biệt khi nắm bắt nhiều lớp tính cách của nhân vật.

Thành công của "Avatar: Lửa và tro tàn" giúp Oona càng thêm nổi tiếng.

Oona cho rằng nhân vật giúp bản thân chiêm nghiệm nhiều hơn về niềm tin, sự chính trực và ý chí. Dưới sự dẫn dắt của James Cameron, nhân vật Varang được xây dựng như một người chủ động đối diện và tìm cách chế ngự nỗi sợ. Những trải nghiệm khi tình nguyện tại trại tị nạn ở Pháp trở thành chất liệu để nữ diễn viên thành công xây dựng nhân vật.

Sau thành công bùng nổ của Avatar phần 3, diễn viên cho biết được tiếp thêm năng lượng và sẵn sàng hợp tác với James Cameron trong tương lai, dù ở bất kỳ vai trò nào.