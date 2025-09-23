Hơn 50 đối tác đồng hành Diễn đàn Hướng nghiệp Ngành Quảng cáo sáng tạo Việt Nam 2025

(VTC News) -

Trong không khí sôi động của thế hệ trẻ sáng tạo, Diễn đàn Hướng nghiệp Ngành Quảng cáo Sáng tạo Việt Nam 2025 đã trở thành điểm hẹn đặc biệt, nơi sinh viên được gặp gỡ, đối thoại và trải nghiệm thực tế cùng các chuyên gia và doanh nghiệp hàng đầu.

Không chỉ là sự kiện mang tính định hướng nghề nghiệp, diễn đàn còn là “cầu nối” đưa nhà trường, doanh nghiệp và sinh viên đến gần nhau hơn, cùng kiến tạo những giá trị sáng tạo bền vững.

Ban tổ chức Vạn Xuân - Awards 2025 trao thư cảm ơn cho đại diện các trường đại học - cao đẳng tham dự cùng Diễn đàn

Sự hiện diện của hơn 20 trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sự liên kết chặt chẽ giữa đào tạo và thực tiễn nghề nghiệp.

Ban tổ chức Vạn Xuân - Awards 2025 trao thư cảm ơn cho đại diện các doanh nghiệp tham dự cùng Diễn đàn

Khối đại học - cao đẳng ghi dấu bằng những tên tuổi uy tín: Đại học RMIT Việt Nam (RMU), Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM (DSD), Đại học Tài chính – Marketing (DMS), Đại học Văn hoá TP.HCM (VHS), Đại học KHXH & NV - ĐHQGTPHCM, Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM (SPK), Đại học FPT (FPT), Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH), Đại học Nguyễn Tất Thành (NTT), Đại học Văn Lang (DVL), Đại học Kinh tế – Tài chính TP.HCM (UEF), Đại học Công thương TP.HCM (DCT), Đại học Văn hiến (DVH), Đại học Gloucestershire Việt Nam (đơn vị liên kết đào tạo quốc tế), Cao đẳng Việt – Mỹ (D59), Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình II (CDD0228), Cao đẳng Công nghệ Sài Gòn (CDD6401), Cao đẳng Văn Lang Sài Gòn (CDD4104)....

Sinh viên các trường đại học - cao đẳng giao lưu tại gian hàng triễn lãm

Sự tham gia đầy nhiệt huyết của các trường không chỉ mang đến những gian hàng trải nghiệm hấp dẫn, mà còn khẳng định cam kết trong việc đồng hành, định hướng cho sinh viên lựa chọn con đường sự nghiệp sáng tạo.

Song hành cùng các trường học là hơn 30 doanh nghiệp, tập đoàn, đơn vị truyền thông – quảng cáo, công nghệ và tài chính. Tất cả cùng mang đến những góc nhìn đa dạng và cơ hội trải nghiệm thực tiễn cho sinh viên.

Diễn Đàn Hướng Nghiệp Ngành Quảng cáo sáng tạo thu hút 1500 sinh viên, hơn 20 trường ĐH - CĐ và hơn 30 doanh nghiệp tham dự

Có thể kể đến những tên tuổi tiêu biểu: Tập đoàn CT Group, Galaxy Cinema, VIB, HSBC, Maac, Social Elite, PVcomBank, AnyMind Group Việt Nam, GIGAN Training Center, Haravan, VINAMA, Woay, Dreamage Asia, PMAX, Lemon Digital, AIM Academy, LSP Agency, Appier, Goldnet, Zafago, ColorMedia, Woori Bank, The Master Channel, Bold Creative Training Lab, Lynkreative, Hoàng Lam, Chuk Motion…

Mỗi doanh nghiệp không chỉ mang đến gian hàng giới thiệu thương hiệu mà còn tạo ra cơ hội để sinh viên trực tiếp tiếp xúc, học hỏi và hình dung rõ hơn về môi trường làm việc trong tương lai.

Các sinh viên tham gia tư vấn, tuyển dụng tại quầy tuyển dụng do BTC tổ chức

Trong khối doanh nghiệp, một số gian hàng đã để lại ấn tượng mạnh mẽ như Galaxy Studio (Công ty Cổ phần Phim Thiên Ngân) không chỉ mang đến những dự án điện ảnh nổi bật mà còn truyền tải thông điệp về sức mạnh cảm xúc trong quảng cáo và nghệ thuật kể chuyện thương hiệu.

Chuck Motion mở ra thế giới công nghệ VFX, CGI và animation, giúp sinh viên chứng kiến tận mắt hành trình biến một ý tưởng sáng tạo thành hình ảnh sống động.

MAAC (Học viện Kỹ xảo Điện ảnh & Hoạt hình) đưa đến không gian trải nghiệm học thuật, nơi sinh viên thử sức với công cụ thiết kế 3D, hiệu ứng điện ảnh và tìm thấy cơ hội nghề nghiệp trong ngành multimedia.

Giftzone mang đến những mẫu quà tặng sáng tạo, nhấn mạnh vai trò của quà tặng như “đại sứ thương hiệu”, cho thấy quảng cáo không chỉ là thông điệp mà còn là cảm xúc được chạm đến qua trải nghiệm.

Các đại biểu, các diễn giả, các doanh nghiệp, các quý thầy cô chụp ảnh lưu niệm

Hay VIB, PVcomBank, HSBC và Woori Bank không chỉ mang đến những kiến thức tài chính cá nhân thiết thực, mà còn mở ra góc nhìn về hội nhập quốc tế và tinh thần khởi nghiệp, những hành trang quan trọng để thế hệ trẻ tự tin bước vào tương lai.

Với sự đồng hành của hơn 50 đối tác, Diễn đàn Hướng nghiệp Ngành Quảng cáo Sáng tạo Việt Nam 2025 đã phác họa nên bức tranh toàn cảnh về hệ sinh thái quảng cáo sáng tạo. Tại đây, sinh viên không chỉ tiếp thu tri thức từ giảng đường, mà còn được “chạm” vào thực tiễn, mở rộng tầm nhìn và nuôi dưỡng khát vọng nghề nghiệp.

Sự kiện không chỉ là cuộc gặp gỡ của trường học và doanh nghiệp, mà còn là minh chứng cho sức mạnh gắn kết giữa văn hoá – công nghệ – giáo dục – kinh doanh, cùng nhau thắp sáng hành trình đưa quảng cáo Việt Nam vươn tầm quốc tế.