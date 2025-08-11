Hơn 5 tiếng rực rỡ thanh xuân cùng Hieuthuhai, Isaac tại V Fest

Ca sĩ Bích Phương chia sẻ, trong sự nghiệp ca hát của cô, số lần được đứng trên những sân khấu lớn như "V Fest – Thanh xuân rực rỡ” là rất hiếm: "Chưa bao giờ trước mặt Phương có đến 25.000 khán giả như thế này. Phương rất hãnh diện". Trong đêm diễn ngày 10/8, Bích Phương mang đến 3 ca khúc hit của cô là Bùa yêu, Đi đu đưa đi và Nâng chén tiêu sầu.