Hơn 5 tiếng rực rỡ thanh xuân cùng Hieuthuhai, Isaac tại V Fest

Tối 10/8, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Hà Nội), 25.000 khán giả hòa mình vào không gian âm nhạc đặc sắc của chương trình V Fest – Thanh xuân rực rỡ.
Khác với V Concert, V Fest - Thanh xuân rực rỡ là chương trình hoàn toàn miễn phí.
Mang sắc màu trẻ trung, bùng nổ năng lượng, “V Fest – Thanh xuân rực rỡ” quy tụ gần 40 tiết mục của dàn sao đình đám như Hieuthuhai, Mono, BinZ, Bích Phương, Isaac, …
Đặc biệt, nhiều gương mặt nổi bật của chương trình bước ra từ các show truyền hình ăn khách như "Anh trai vượt ngàn chông gai”, "Anh trai say hi”, "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng”, "Em xinh say hi”…
Tinh thần Việt Nam là dấu ấn xuyên suốt trong các concert của VTV, và "V Fest – Thanh xuân rực rỡ” cũng không ngoại lệ.
Khán giả được hòa mình vào những ca khúc mang đậm niềm tự hào dân tộc, tạo nên những khoảnh khắc kết nối đầy cảm xúc.
Ca sĩ Bích Phương chia sẻ, trong sự nghiệp ca hát của cô, số lần được đứng trên những sân khấu lớn như "V Fest – Thanh xuân rực rỡ” là rất hiếm: "Chưa bao giờ trước mặt Phương có đến 25.000 khán giả như thế này. Phương rất hãnh diện". Trong đêm diễn ngày 10/8, Bích Phương mang đến 3 ca khúc hit của cô là Bùa yêu, Đi đu đưa đi và Nâng chén tiêu sầu.
Còn Isaac ví âm nhạc như “liều thuốc” chữa lành vết thương và hồi phục năng lượng tích cực, đồng thời kỳ vọng V Fest – Thanh xuân rực rỡ sẽ mang đến nguồn năng lượng tuyệt vời, trở thành đêm đáng nhớ cho cả nghệ sĩ lẫn khán giả.
Trọng Hiếu mang đến sân khấu tối 10/8 ca khúc mới "Kho báu" cũng như các ca khúc khác của anh như "Rise Up" và "Thú vị hơn vậy".
Xinh đẹp và duyên dáng trên sân khấu V Fest, Văn Mai Hương trình diễn loạt hit được yêu thích như Đại minh tinh, Ướt lòng, Cầu vồng lấp lánh và Hương.
Hieuthuhai đốt nóng sân khấu với "Nước mắt cá sấu", nối tiếp bằng "Vệ tinh", "KTS", "HGEDAT" và khép lại trong màn bùng nổ cuồng nhiệt với "Trình".
Khép lại chương trình, Trúc Nhân xuất hiện trong chiếc áo cờ đỏ sao vàng và nón lá, thổi bùng lên sức nóng mãnh liệt bằng ca khúc "Made in Viet Nam".
Suốt hơn 5 giờ diễn ra, V Fest thực sự tái hiện một “thanh xuân rực rỡ”, nơi nghệ sĩ và khán giả cùng cháy hết mình vì nhau đúng nghĩa.
